Češi chtějí žít do 91 let. Na dlouhý život ale nemají ani peníze, ani plán

Češi by se chtěli dožívat v průměru 91 let, na finanční zajištění dlouhého života ale příliš nespoléhají. Většina lidí nad 45 let navíc vůbec netuší, kolik by si měla na důchod odkládat.
Na život do 100 let bude mít podle svého přesvědčení dostatek peněz jen 28 % Čechů. Ještě v roce 2023 si přitom finančně věřilo 34 % lidí. Vyplývá to z průzkumu NN životní pojišťovny a penzijní společnosti, který srovnával postoje obyvatel pěti evropských zemí.
V Česku je důvěra ve finanční zajištění dlouhého života nejnižší ze všech sledovaných zemí. Například ve Španělsku 45 % respondentů věří, že budou mít dost peněz na život do 100 let.
Kolik potřebují na důchod? Většina lidí netuší
Průzkum ukázal také to, že řada Čechů nemá konkrétní představu o svém finančním zajištění ve stáří.
Mezi lidmi staršími 45 let, kteří ještě nejsou v důchodu, pouze 14 % ví, kolik peněz bude potřebovat na pohodlný život v penzi. Jen 11 % má jasno v tom, jakou částku by si mělo každý měsíc odkládat.
Problémem mohou být i nedostatečné finanční rezervy. Ze svých úspor by dokázalo alespoň 3 měsíce vyžít jen 53 % dotázaných Čechů. Lidé, kteří mají rezervu na více než půl roku, přitom podle průzkumu vykazují vyšší míru připravenosti na dlouhý život i větší životní spokojenost.
Celkově se na dlouhý život cítí připraveno pouze 37 % Čechů. Hůře v mezinárodním srovnání dopadli jen Slováci.
Důchod si užívají, peníze je ale omezují
Zkušenosti současných důchodců přitom nejsou tak pesimistické. Život v penzi si užívá 65 % českých důchodců a pro 68 % z nich nepředstavoval odchod z práce zásadní problém.
Finanční omezení ale pociťuje významná část seniorů. Poklesu příjmů se muselo přizpůsobit 52 % penzistů a 56 % uvedlo, že by se věnovalo více aktivitám, kdyby jim to jejich finanční možnosti dovolovaly.
Vedle peněz může dlouhý život komplikovat také zdravotní stav.
Za dobré nebo velmi dobré považuje své zdraví jen 42 % Čechů, což je nejméně ze všech pěti sledovaných zemí. Ve Španělsku takto své zdraví hodnotí 66 % lidí.
Průzkum pro NN uskutečnila agentura Indiville ve spolupráci s Hasseltskou univerzitou na podzim 2025. Online šetření se zúčastnilo 5119 respondentů ve věku 18 až 79 let z Česka, Slovenska, Belgie, Řecka a Španělska. Výsledky vycházejí ze subjektivního hodnocení dotázaných.