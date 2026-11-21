Americké akcie mají za sebou nejhorší týden letošního roku. Index S&P 500 v pátek ztratil 3,7 % a spolu s Dow Jonesem se propadl do korekce.
Pátek uzavřel sedm poklesů v řadě, nejdelší sérii S&P 500 od února 2020. Index skončil na 6 910 bodech, zhruba 10,7 % pod říjnovým rekordem. Dow Jones odepsal 1,9 % a technologický Nasdaq 5,3 %, čímž přišel o všechny letošní zisky, uvádí Yahoo Finance. Za týden Nasdaq ztratil asi 10 %.
Propad táhla Nvidia, jejíž akcie spadly o 14 %. Firma tak za jediný den přišla zhruba o 485 miliard dolarů tržní hodnoty, píše Ynetnews. Na hodnotu akcií doléhá rezignace dlouholetého šéfa Jensena Huanga kvůli aféře. Podle deníku Wall Street Journal navíc komise SEC vyšetřuje, zda firma neuváděla investory v omyl, informovala agentura Reuters.
Náladu nezvedl ani vstup Anthropicu na burzu. Akcie vývojáře AI asistenta Claude v pátek klesly o 8,5 % na 88,91 dolaru, těsně nad emisní cenu 83 dolarů. Investoři podle CNBC využili IPO spíš k vybírání zisků. Dvouciferné ztráty utrpěly i AMD, Micron a Broadcom.
Trhy tíží také inflace. Podle nástroje CME FedWatch investoři téměř jistě počítají s prosincovým zvýšením sazeb Fedu. Přidávají se obavy z obnovení úderů na Írán, o nichž informoval Financial Times. Investoři se přesouvali do dluhopisů, výnos desetiletého amerického dluhopisu klesl asi na 4,92 %. Bitcoin spadl pod 59 000 dolarů.