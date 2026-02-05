Měšec.cz  »  Ceny plynu skokově vzrostly o 30 %. Odborník řekl, jak to bude dál

Ceny plynu skokově vzrostly o 30 %. Odborník řekl, jak to bude dál

Gabriela Hájková
Dnes
energie, elektřina, zemní plyn, plyn, Autor: Depositphotos

Ceny zemního plynu na energetické burze v nedávné době výrazně vzrostly. Podle Jakuba Odložilíka, ředitele společnosti TEDOM Energie ceny skokově vzrostly až o 30 %. Kromě horšího počasí k tomu přispěla i zpoždění v rozšiřování kapacit LNG terminálů v USA, které jsou klíčové pro dodávky zkapalněného plynu do Evropy. Současně se zhoršilo počasí také v Asii, což na trzích vyvolalo obavy, zda flotila tankerů s LNG dokáže pokrýt poptávku, a zda se část dodávek neodkloní mimo Evropu, vysvětlil důvody cenového výkyvu Odložilík. 

Výhled se ale podle něj postupně zlepšuje. Cenový trend otočila příznivější předpověď počasí v USA a změna už se projevuje i na konzervativnějších evropských trzích. Nervozita však přetrvává kvůli naplněnosti zásobníků, která je napříč Evropou pod pětiletým průměrem. ČR je na tom ve srovnání s řadou dalších zemí relativně dobře a neznamená to, že by odběratelům do konce zimy plyn došel. Jde ale o stav, na který trh není zvyklý, a právě tato nejistota může brzdit další zlevňování, poukázal Odložilík.

Je pravda, že dodavatelé energií zlevňovaly. Ceny energií klesaly koncem roku 2025 i začátkem toho letošního. Ceny snižoval například ČEZ nebo E.ON. 

Levnější energie se projevily i v číslech o inflaci. Ta se v lednu podle předběžného odhadu snížila z prosincových 2,1 % meziročně na 1,6 %. 

Za poklesem inflace pod dvouprocentní cíl centrální banky stály hlavně levnější energie. Převedení plateb na obnovitelné zdroje energie z domácností na stát, platné od letošního ledna, podle našeho odhadu přispělo ke snížení meziroční inflace o 0,3 pb. K tomu se navíc přidává ještě pokračující pokles tržních cen elektřiny a plynu, jehož další kolo začalo se začátkem topné sezóny, potvrdil pozitivní vliv levnějších ceníků dodavatelů energií Martin Gürtler, ekonom z Komerční banky, podle kterého k nižší inflaci přispěly také ceny pohonných hmot, ale i potravin, kde se propisují právě levnější energie a pohonné hmoty, ale i meziročně lepší zemědělská úroda.

Vysoko podle Gürtlera naopak zůstává růst cen služeb a jádrová inflace. Inflace bude dvěma procenty podle odhadů ekonoma jen dočasně. Proto očekává, že centrální banka nebude úrokové sazby dále snižovat. (Sazby zůstaly stejné i po dnešním zasedání České národní banky.)

Gabriela Hájková

Gabriela Hájková

Gabriela Hájková

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

