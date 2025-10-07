Měšec.cz  »  Ceny nemovitostí jsou na nových maximech. Nejvíc zdražily byty

Ceny nemovitostí jsou na nových maximech. Nejvíc zdražily byty

Monika Veselíková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Odhad ceny nemovitosti Autor: Depositphotos.com

Ceny bytů mezikvartálně stouply o 3,5 % a meziročně o 13,8 % vyplývá z ČSOB Indexu bydlení. Na nové maximum se posunuly i ceny rodinných domů.

Růst cen nejvíce pocítili zájemci o byt v Olomouckém a Moravskoslezském kraji – mezikvartálně o 5 %. V Praze a Brně nové nabídky novostaveb i další etapy starší výstavby prolomily cenová maxima. Pražské nabídkové ceny nyní podle Indexu atakují hranici 200 000 Kč za m2, v Brně se ceny blíží ke 140 000 Kč za m2.

Obecně pak nadprůměrný růst celého trhu táhly ateliéry, studia, ubytovací jednotky a byty kategorie 2+kk. Malometrážní byty přitom lidé nejčastěji kupují jako investiční. Investiční byty v průměru tvoří již 40 % trhu. Ale u mikrobytů dosahuje podíl investičních nákupů až tři čtvrtiny z celkových prodejů. Naopak velkometrážní byty se kupují jen pro vlastní potřebu, vysvětluje Martin Vašek, generální ředitel ČSOB Hypoteční banky.

Které nemovitosti zlevňují a které zdražují nejvíc? Jsou už sazby hypoték na dně?
Které nemovitosti zlevňují a které zdražují nejvíc? Jsou už sazby hypoték na dně?
0:00/

Zdražování se ale nevyhnulo ani rodinným domům a pozemkům. Podle Vaška například pokračuje zájem o starší rodinné domy k rekonstrukci, na které je možné čerpat dotaci. Ceny rodinných domů meziročně stouply o 8,7 %, mezikvartálně o 2,3 %.

Rekordní cenové hladiny ale Index bydlení zaznamenal i na trhu s pozemky, kde poptávka dlouhodobě převyšuje nabídku. Pozemky meziročně vyskočily o 7,2 %, mezikvartálně o 1,6 %.

Nová zelená úsporám po změnách: Peníze předem zůstávají, u omezení pro fotovoltaiku stát hodil zpátečku Přečtěte si také:

Nová zelená úsporám po změnách: Peníze předem zůstávají, u omezení pro fotovoltaiku stát hodil zpátečku

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

Témata:

Nejžádanější

Kvíz týdne

Falešné slevy, obcházení pravidel. Poznáte, když vás e-shop tahá za nos?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Aktuální kurzovní lístek - dne 6. 10. 2025

Dále u nás najdete

Jak vypadá operace kýly s asistencí přes 5G síť

Jak zvládnout digitalizaci, automatizaci a AI v malé firmě?

Vyplatí se víc jít do důchodu ještě letos nebo až příští rok?

Jak funguje půjčka na bydlení bez zajištění nemovitostí?

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Co je AI Mode a jak přežít v éře AI vyhledávání?

Levné zimní gumy nekupujte. ADAC otestoval 31 pneumatik

Jak nalákat zákazníky na podzimní slevy? Hitem bude Halloween

Lázně: Kdo má na pojišťovnu jen procedury a kdo i hotel a jídlo?

Čínské automobilky krachují kvůli maržím a cenovým válkám

VZP zavede nový příspěvek pro diabetiky

Historie dezinfekce: od žhavého železa k Chlumského roztoku

Římané v parfémech koupali psy, šlechta jimi maskovala zápach

Klasickým SIM kartám už zvoní hrana

Stát připravuje vlastního „operátora“ s názvem Bivoj

Disney+ zdražuje předplatné na českém trhu

Polovině případů rakoviny se dá předejít, říká lékař

Kouřová aromata sýrů, masa či třeba chipsů končí

Screening osteoporózy pokračuje dál, každý pátý má křehké kosti

Udělejte si houbovou smetanovou omáčku a k tomu hrnkový knedlík

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).