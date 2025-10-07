Ceny nemovitostí jsou na nových maximech. Nejvíc zdražily byty

Ceny bytů mezikvartálně stouply o 3,5 % a meziročně o 13,8 % vyplývá z ČSOB Indexu bydlení. Na nové maximum se posunuly i ceny rodinných domů.
Růst cen nejvíce pocítili zájemci o byt v Olomouckém a Moravskoslezském kraji – mezikvartálně o 5 %. V Praze a Brně nové nabídky novostaveb i další etapy starší výstavby prolomily cenová maxima. Pražské nabídkové ceny nyní podle Indexu atakují hranici 200 000 Kč za m2, v Brně se ceny blíží ke 140 000 Kč za m2.
Obecně pak nadprůměrný růst celého trhu táhly ateliéry, studia, ubytovací jednotky a byty kategorie 2+kk. Malometrážní byty přitom lidé nejčastěji kupují jako investiční.
Investiční byty v průměru tvoří již 40 % trhu. Ale u mikrobytů dosahuje podíl investičních nákupů až tři čtvrtiny z celkových prodejů. Naopak velkometrážní byty se kupují jen pro vlastní potřebu, vysvětluje Martin Vašek, generální ředitel ČSOB Hypoteční banky.
Zdražování se ale nevyhnulo ani rodinným domům a pozemkům. Podle Vaška například pokračuje zájem o starší rodinné domy k rekonstrukci, na které je možné čerpat dotaci. Ceny rodinných domů meziročně stouply o 8,7 %, mezikvartálně o 2,3 %.
Rekordní cenové hladiny ale Index bydlení zaznamenal i na trhu s pozemky, kde poptávka dlouhodobě převyšuje nabídku. Pozemky meziročně vyskočily o 7,2 %, mezikvartálně o 1,6 %.