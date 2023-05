Ceny nájmů stále rostou. Kvůli drahým hypotékám lidé nemají jinou možnost

Autor: profit

Ceny nájmů se v České republice zvyšovaly každé čtvrtletí roku 2022 a jejich růst nepřestává ani v 1. čtvrtletí letošního roku. Od ledna do března 2023 meziročně vzrostly v průměru o 12,3 % a ve druhém čtvrtletí rostoucí tendence pokračuje. Meziroční nárůst je v tuto chvíli 16,7 %. Dokládají to data fin-techové společnosti Patron GO, která je získala od 1400 Čechů ve věku do 55 let.





V prvním čtvrtletí 2023 Češi za nájem podle dat společnosti utratili za nájem průměrně 8746 Kč měsíčně, přitom v loňském roce to bylo o 1000 Kč méně.





Nájem roste i ve druhém kvartálu. Podle prozatímních dat, která má Patron GO k dispozici, lidé průměrně zaplatili 9394 Kč měsíčně, zatímco vloni to bylo 8051 Kč Meziročně jde o 16,7 % nárůst.

„Ceny nájmů porostou ještě více. Lze to vyčíst z prozatímního vývoje ve druhém čtvrtletí, ale také kvůli plánovanému zvýšení daně z nemovitosti. To se promítne právě do nájmů. Majitelům se zvýší náklady a ti si je nechají zaplatit od nájemníků jedna k jedné. Očekávám, že stovky až tisíce korun navíc, které chce stát na každém bytě vybrat, pronajímatelé zohlední a nájmy podraží,“ říká Jiří Paták ze společnosti Patron GO.

Podle ředitele realitní společnosti Century 21 Tomáše Jelínka se průměrná cena nájmu v ČR pohybuje těsně pod 300 Kč/m². Nejdražší je jako obvykle Praha, kde je průměr za poslední tři měsíce 394 Kč/m², zatímco v prvním kvartálu loňského roku to bylo 349/m². Nejnižší průměrné nájemné je v Moravskoslezském (180 Kč/m²) a Ústeckém kraji (170 Kč/m²).

Lví podíl na ceně nájmů má zamrzlý trh s hypotékami.

„Regulace hypoték v Česku jsou snad nejtvrdší v celé Evropě, což snižuje počet lidí, kteří si mohou pořídit vlastní bydlení. Díky odlivu klientů až o 80 % pozastavili developeři výstavbu řady projektů a zároveň extrémně vzrostly náklady na výstavbu. Tyto faktory spolu s vysokou inflací zájem o nájemní bydlení ještě zvýší, ale bytů bude v horizontu jednotek let nedostatek. Výsledkem bude dynamický růst cen nájemného,“ říká Tomáš Jelínek.