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Ceny benzinu a nafty na víkend a pondělí 7. - 9. 11. 2026. Budete tankovat levněji

Dalibor Z. Chvátal
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Čerpací stanice, benzinka, phm Autor: Dalibor Z. Chvátal
Čerpací stanice Benzina v Ostravě (21. 4. 2020)
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Ministerstvo financí snížilo nejvyšší povolené ceny benzinu a nafty. Od začátku soboty 7. 11. do konce pondělí 9. 11. 2026 budou moci čerpací stanice prodávat benzín 95 nejvýše za 41,42 Kč/l a naftu za 47,28 Kč/l. 

Oproti pátečním limitům se maximální cena benzinu sníží o 42 haléřů/l, u nafty o 63 haléřů/l. Při natankování 50 l benzinu tak oproti pátku ušetříte 21 Kč a u nafty 31,50 Kč.

Regulace se vztahuje pouze na běžná, ne prémiová paliva. Maximální marže čerpacích stanic je stanovena na 2,50 Kč/l. Dodržování cenových stropů kontroluje Specializovaný finanční úřad.

Stát obnovil regulaci cen pohonných hmot od 1. 10. 2026 kvůli konfliktu na Blízkém východě a tlaku na růst cen ropy. Vláda následně opatření prodloužila až do 30. 11. 2026. Do stejného data zůstává snížena také spotřební daň z nafty, a to o 1,939 Kč na litr, což včetně DPH je 2,35 Kč.

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Autor aktuality

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

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