Ceny benzinu a nafty na víkend a pondělí 7. - 9. 11. 2026. Budete tankovat levněji

Ministerstvo financí snížilo nejvyšší povolené ceny benzinu a nafty. Od začátku soboty 7. 11. do konce pondělí 9. 11. 2026 budou moci čerpací stanice prodávat benzín 95 nejvýše za 41,42 Kč/l a naftu za 47,28 Kč/l.
Oproti pátečním limitům se maximální cena benzinu sníží o 42 haléřů/l, u nafty o 63 haléřů/l. Při natankování 50 l benzinu tak oproti pátku ušetříte 21 Kč a u nafty 31,50 Kč.
Regulace se vztahuje pouze na běžná, ne prémiová paliva. Maximální marže čerpacích stanic je stanovena na 2,50 Kč/l. Dodržování cenových stropů kontroluje Specializovaný finanční úřad.
Stát obnovil regulaci cen pohonných hmot od 1. 10. 2026 kvůli konfliktu na Blízkém východě a tlaku na růst cen ropy. Vláda následně opatření prodloužila až do 30. 11. 2026. Do stejného data zůstává snížena také spotřební daň z nafty, a to o 1,939 Kč na litr, což včetně DPH je 2,35 Kč.