Měšec.cz  »  Centrální banka vydala speciální zlatou minci, která připomíná vládu svatého Václava

Centrální banka vydala speciální zlatou minci, která připomíná vládu svatého Václava

Gabriela Hájková
Včera
přidejte názor

Sdílet

zlato, investice, investování, úspory, drahé kovy, mince Autor: Shutterstock

Česká národní banka (ČNB) představila speciální zlatou minci jako připomínku 1100 let od pravděpodobného začátku vlády knížete Václava. Mince je o nominální hodnotě 10 000 Kč a váží jednu trojskou unci. 

Počátek vlády knížete Václava se datuje do období mezi lety 922–925. Kníže Václav byl významný panovník, ale také první český světec. Je považován za patrona naší země. Centrální banka ho připomíná mincí vyrobenou z ryzího zlata (ryzost 999,9) o průměru 34 mm a síle 2,5 mm. Mincí je celkem 7200 kusů, přičemž část jich bylo vyraženo v běžné kvalitě s matovaným polem i reliéfem a část ve špičkové kvalitě s leštěným polem a matovaným reliéfem.

Podoba mince vzešla z návrhu akademického sochaře Zbyňka Fojtů. Na lícní straně mince je umístěna rotunda svatého Víta, postavená za doby panování knížete Václava (stála na místě dnešní katedrály svatého Víta), a znak Přemyslovců – plamenná orlice. 

ČNB vydává novou zlatou minci k poctě svatého Václava

Lícní strana s rotundou svatého Víta

Autor: Česká národní banka

Na rubu je vyobrazena postava knížete Václava s typickou přilbou.

ČNB vydává novou zlatou minci k poctě svatého Václava

Rubová strana vyobrazuje knížete Václava s typickou přilbou.

Autor: Česká národní banka

Zlato bylo vždy symbolem stability a jistoty. Když jsem nastupoval do bankovní rady, ČNB držela nejmenší zásobu zlata v historii – jen osm tun. Sloužilo hlavně k výrobě mincí. Dnes máme 65 tun a postupně obnovujeme zlatý poklad. V roce 2028 chceme mít 100 tun, nejvíce v historii ČR, uvedl k další zlaté minci vydané centrální bankou guvernér ČNB Aleš Michl.

Nominální hodnota mince 10 000 Kč není totožná s prodejní cenou. Ta je vyšší, protože odráží například aktuální cenu zlata či náklady spojené s výrobou. Minci vyrazila Česká mincovna v Jablonci nad Nisou.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Gabriela Hájková

Gabriela Hájková

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

Témata:

Nejžádanější

Kvíz týdne

Falešné slevy, obcházení pravidel. Poznáte, když vás e-shop tahá za nos?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Aktuální kurzovní lístek - dne 2. 10. 2025

Dále u nás najdete

Minimální mzda a zaručený plat pro rok 2026 v tabulkách

Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Vzroste i ta minimální

Pro kadeřnice i zoo. Jak má fungovat rezervační systém?

Paušální daň OSVČ vzroste v roce 2026 v 1. pásmu skoro na 10 tisíc

Pojišťovny zaplatí psychoterapii v mobilu, podobá se Duolingu

Navýšení životního minima nabírá zpoždění. Jaké dávky to ovlivní?

Potvrzování odpracovaných směn za rizikové profese v praxi

Které politické strany chtějí změnit daň z nemovitostí či snížit DPH?

O kolik nám zdraží energie emisní povolenky pro domácnosti?

Qualcomm představil novou generaci procesorů Snapdragon

Jak vypadá operace kýly s asistencí přes 5G síť

Jednotné měsíční hlášení nahradí firmám řadu tiskopisů

Vzdělávací sektor bojuje s ransomwarem i za cenu vyhoření

Historie dezinfekce: od žhavého železa k Chlumského roztoku

Když čůráte krev, musíte zpozornět. U mě to byla rakovina

Římané v parfémech koupali psy, šlechta jimi maskovala zápach

Screening osteoporózy pokračuje dál, každý pátý má křehké kosti

Trackball Logitech MX Ergo: když myš stojí a kurzor běhá

Vlastní e-mailing: Ušetříte na nástroji, proděláte na tržbách

Americké společnosti chtějí uvést na trh vozy s integrovanými soláry

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).