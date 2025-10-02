Měšec.cz  »  Centrální banka vydala speciální zlatou minci, která připomíná vládu svatého Václava

Centrální banka vydala speciální zlatou minci, která připomíná vládu svatého Václava

Česká národní banka (ČNB) představila speciální zlatou minci jako připomínku 1100 let od pravděpodobného začátku vlády knížete Václava. Mince je o nominální hodnotě 10 000 Kč a váží jednu trojskou unci. 

Počátek vlády knížete Václava se datuje do období mezi lety 922–925. Kníže Václav byl významný panovník, ale také první český světec. Je považován za patrona naší země. Centrální banka ho připomíná mincí vyrobenou z ryzího zlata (ryzost 999,9) o průměru 34 mm a síle 2,5 mm. Mincí je celkem 7200 kusů, přičemž část jich bylo vyraženo v běžné kvalitě s matovaným polem i reliéfem a část ve špičkové kvalitě s leštěným polem a matovaným reliéfem.

Podoba mince vzešla z návrhu akademického sochaře Zbyňka Fojtů. Na lícní straně mince je umístěna rotunda svatého Víta, postavená za doby panování knížete Václava (stála na místě dnešní katedrály svatého Víta), a znak Přemyslovců – plamenná orlice. 

Lícní strana s rotundou svatého Víta

Autor: Česká národní banka

Na rubu je vyobrazena postava knížete Václava s typickou přilbou.

Rubová strana vyobrazuje knížete Václava s typickou přilbou.

Autor: Česká národní banka

Zlato bylo vždy symbolem stability a jistoty. Když jsem nastupoval do bankovní rady, ČNB držela nejmenší zásobu zlata v historii – jen osm tun. Sloužilo hlavně k výrobě mincí. Dnes máme 65 tun a postupně obnovujeme zlatý poklad. V roce 2028 chceme mít 100 tun, nejvíce v historii ČR, uvedl k další zlaté minci vydané centrální bankou guvernér ČNB Aleš Michl.

Nominální hodnota mince 10 000 Kč není totožná s prodejní cenou. Ta je vyšší, protože odráží například aktuální cenu zlata či náklady spojené s výrobou. Minci vyrazila Česká mincovna v Jablonci nad Nisou.

