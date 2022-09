Centrální banka ponechala sazby beze změn. Do konce roku by mohly vydržet na stávající úrovni

Autor: Shutterstock

Bankovní rada České národní banky (ČNB) na svém dnešním jednání ponechala úrokové sazby beze změn.





V současnosti tedy stále platí, že:





dvoutýdenní repo sazba (2T repo sazba) je ve výši 7 %,

diskontní sazba činí 6 %,

lombardní sazba je 8 %.

Rozhodnutí centrálních bankéřů nepřekvapilo ekonomy ani trh. A to nejen proto, že mu nasvědčuje nedávná obměna členů rady i samotného guvernéra.

Stagnace sazeb je podle Tomáše Volfa ze společnosti Citfin – Finančí trhy v kontextu se zpomalováním spotřebitelské inflace. Data ze srpna totiž ukazují, že tempo zdražování mírně zpomaluje.

Podle Volfa by tempo inflace za září mohlo být v podobných intencích, takže podle něj není pro prudké navyšování sazeb ani důvod. České sazby jsou jedny z nejvyšších. S tím, jak se bude blížit konec roku bude do růstu cenové hladiny stále více promlouvat vyšší srovnávací základna se začátkem roku 2022. To bude ve výsledku znamenat z kraje roku 2023 další zpomalování růstu cen, uvedl Volf.

Inflace však není jediným faktorem, který může způsobit tlak na růst sazeb nad současnou úroveň. Tím dalším je česká koruna, která zůstává pod tlakem a doplácí i na evropskou energetickou krizi nebo obecnou rostoucí averzi k riziku, kdy jsou silnější tendence ukládat kapitál spíše do instrumentů, které platí za bezpečný přístav.

Oporu koruně přestává dodávat i rozdíl mezi českými a zahraničními úrokovými sazbami. Zatímco ty české totiž svůj růst zastavily, od centrálních bank Spojených států a eurozóny se všeobecně očekává jejich další zvyšování, což činí korunu méně atraktivní, upozornil Vít Hradil, hlavní ekonom společnosti Cyrrus, který zároveň připomněl, že většímu oslabení naší domácí měny, které by znamenalo dražší dovoz zahraničního zboží a tím další inflační tlaky, brání centrální banka devizovými intervencemi.

Ty se ovšem mohou v dohledné době stát neudržitelně nákladnými. V takovém případě by ČNB musela režim intervencí buďto utlumit, nebo koruně dodat oporu zvýšením sazeb. Vzhledem k nadále objemným devizovým rezervám, kterými ČNB disponuje, ovšem předpokládáme, že ke změnám v letošním roce ještě donucena nebude, dodal Hradil.

To, že nemohou sazby ještě vzrůst ostatně nevyloučil ani sám guvernér ČNB Aleš Michl i když v současné chvíli je s výší sazeb spokojen. Centrální banka by podle něj přistoupila k dalšímu navyšování sazeb hlavně v případě, že by zesílila některá pro inflační rizika, zejména rychlejší než očekávaný růst mezd.

K tomu už ovšem do značné míry dochází. Ve druhém kvartále se meziroční dynamika mezd v klíčových tržních odvětvích (průmysl, stavebnictví, doprava) pohybovala mezi 7,5–9 %, tedy nad prognózou ČNB (2,9 %), upozornil hlavní ekonom Patria Finance Jan Bureš, který ale z vystoupení guvernéra zatím usuzuje, že by překvapení v dynamice mezd (popřípadě velikosti deficitu státního rozpočtu) muselo být skutečně vysoké na to, aby se alespoň část holubic rozhodla změnit názor a přiklonit se ke zvyšování sazeb.

Ekonom nevyloučil ani to, že centrální banka může dříve či později řešit výraznější prodejní tlaky u české koruny. Zejména v případě hluboké recese spojené s výrazným nedostatkem plynu během zimy by podle něj centrální banka mohla být nucena stabilizovat český finanční systém (a zabránit masivnímu odlivu kapitálu) dalším růstem úrokových sazeb.