Ministerstvo financí zveřejnilo nová maxima u cen pohonných hmot, která budou platit o víkendu a v pondělí od 28. do 30. listopadu 2026. Cenový strop u benzinu Natural 95 klesne oproti předchozímu dni z ceny 38,42 Kč/l na 38,33 Kč/l. U nafty se maximální povolená cena zvýší ze 42,72 Kč/l na 42,73 Kč/l.
Oproti předchozím limitům klesne maximální cena benzinu o 9 haléřů/l, u nafty se strop zvýší o 1 haléř/l. Pokud o víkendu či v pondělí natankujete 50 l benzinu, tak můžete ušetřit 4,50 Kč. U stejného množství nafty si můžete naopak připlatit, ale maximálně jen o 50 haléřů.
Nové cenové stropy budou platit od 28. listopadu od 00:00 do půlnoci 30. listopadu 2026 po celé ČR. Stanovené stropy jsou maximální povolenou hranicí pro cenu pohonných hmot, takže čerpací stanice je mohou prodávat i levněji. Regulace se však týká jen běžných paliv, na ceny těch prémiových se nevztahuje.
Čerpací stanice si v období cenových stropů mohou připočítat marži maximálně ve výši 2,50 Kč/l. Maximální přípustnou cenu pohonných hmot získáme jako součet:
- průměru velkoobchodních denních indexů ČEPRO, ORLEN a MOL,
- denní kotace burzovní organizace Platts (vč. platné spotřební daně)
- 2,50 Kč/l povolené marže + DPH.
Dodržování cenových stropů kontroluje Specializovaný finanční úřad.
Stát obnovil regulaci cen pohonných hmot od 1. 10. 2026 kvůli konfliktu na Blízkém východě a tlaku na růst cen ropy. Vláda opatření prodloužila až do 31.12. 2026. Do stejného data zůstává snížena také spotřební daň z nafty, a to o 1,939 Kč na litr, což včetně DPH je 2,35 Kč.