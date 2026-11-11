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Cenový strop nafty ve čtvrtek klesne pod 46 Kč, nižší bude i limit benzinu. V Polsku ale ušetříte i pár stovek korun

Dalibor Z. Chvátal
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Čerpací stanice, benzinka, phm Autor: Dalibor Z. Chvátal
Čerpací stanice Benzina v Ostravě (21. 4. 2020)
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Stát zveřejnil nové maximální ceny pohonných hmot, které budou platit ve čtvrtek 12. 11. 2026. Litr benzinu 95 bude za max. 40,78 Kč a litr nafty za max. 45,87 Kč.

Oproti středečním limitům klesne maximální cena benzinu o 16 haléřů/l, u nafty o 53 haléřů/l. Při natankování 50 l za maximální povolenou cenu tak za benzin zaplatíte o 8 Kč méně a za naftu o 26,50 Kč méně než ve středu.

Nové cenové stropy budou platit po celý čtvrtek na celém území České republiky. Čerpací stanice mohou paliva prodávat i levněji. Regulace se týká běžného benzinu 95 a nafty B7. Pokud stanice běžnou variantu nenabízí, vztahuje se strop na její nejlevnější aditivovanou variantu příslušného paliva.

Maximální marže čerpacích stanic zůstává 2,50 Kč/. Dodržování cenových stropů kontroluje Specializovaný finanční úřad.

Vláda prodloužila regulaci do 30. 11. 2026 kvůli pokračujícímu konfliktu na Blízkém východě a problémům s dodávkami ropy. Do stejného data zůstává snížena také spotřební daň z nafty o 1,939 Kč za litr. Včetně DPH jde o snížení daňového zatížení přibližně o 2,35 Kč/l litr.

V sousedním Polsku jsou cenové stropy nižší u benzinu i nafty. U 50litrové nádrže představuje rozdíl přibližně 347 Kč u benzinu a 169 Kč u nafty, pokud se tankuje za maximální povolené ceny.

Polsko ceny reguluje na dvoudenní bázi a až do 31. 12. 2026. Vedle cenových stropů zahrnuje také snížilo DPH na paliva z 23 na 8 % a snížilo i spotřební daň. Ta je 0,29 PLN (cca 1,61 Kč) u benzínu a 0,28 PLN (cca 1,55 Kč) u nafty.

Na rozdíl od Česka Polsko reguluje i ceny prémiového benzínu.

Palivo Česko Polsko Polsko v přepočtu Úspora v Polsku
Benzin 95 40,78 Kč/l 6,10 PLN/l 33,84 Kč/l 6,94 Kč/l (17,0 %)
Nafta 45,87 Kč/l 7,66 PLN/l 42,49 Kč/l 3,38 Kč/l (7,4 %)
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Autor aktuality

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

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