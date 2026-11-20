Ministerstvo financí zveřejnilo nové maximální ceny pohonných hmot, které budou platit od soboty 21. listopadu do pondělí 23. listopadu 2026. Benzin 95 bude za max. 39,47 Kč/l a nafta za max. 44,53 Kč/l.
Oproti pátečním limitům klesne maximální cena benzínu o 33 haléřů/l, u nafty se strop sníží o 67 haléřů/l. Pokud natankujete 50 litrů za maximální povolenou cenu, za benzin zaplatíte o 16,50 Kč méně a za naftu o 33,50 Kč méně než v pátek.
Nové limity budou platit po všechny tři dny na celém území Česka. Čerpací stanice mohou prodávat i levněji. Regulace se týká běžného benzínu 95 a běžné nafty B7. Pokud stanice příslušné běžné palivo obvykle neprodává, pak se strop vztahuje na její nejlevnější aditivovanou variantu.
Maximální marže čerpacích stanic zůstává 2,50 Kč za litr. Regulace i snížení spotřební daně z nafty o 1,939 Kč za litr jsou schválené do 30. listopadu 2026. Včetně DPH daňové zvýhodnění odpovídá přibližně 2,35 Kč na litr. Dodržování cenových stropů kontroluje Specializovaný finanční úřad.
V sousedním Polsku budou ve stejném období cenové stropy nižší. Benzin 95 bude za max. 5,90 PLN/l a nafta za max. 7,39 PLN/l.
Polský ministr energetiky stanovuje maximální ceny zpravidla na jeden den. Nové limity platí od následujícího dne po zveřejnění. Před víkendem nebo svátky zůstávají v platnosti až do nejbližšího pracovního dne včetně. Páteční oznámení tak pokrývá sobotu, neděli i pondělí, tedy 21. až 23. listopadu 2026. Celá polská regulace cen paliv je zatím schválená do 31. prosince 2026.
Pro přepočet používáme kurz České národní banky z 19. listopadu 2026: 1 PLN = 5,529 Kč.
|Palivo
|Český strop
|Polský strop
|Rozdíl proti českému stropu
|Benzin 95
|39,47 Kč/l
|5,90 PLN/l (cca 32,62 Kč/l)
|6,85 Kč/l (17,4 %)
|Nafta
|44,53 Kč/l
|7,39 PLN/l (cca 40,86 Kč/l)
|3,67 Kč/l (8,2 %)
U 50litrové nádrže tak při tankování za cenové stropy představuje rozdíl přibližně 342 Kč u benzínu 95 a 184 Kč u nafty. Skutečná úspora závisí na cenách konkrétních čerpacích stanic, použitém směnném kurzu a nákladech na cestu.