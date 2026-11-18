MFČR zveřejnilo nové maximální ceny pohonných hmot, které budou platit ve čtvrtek 19. 11. 2026. Benzín 95 bude za max. 40,22 Kč/l a nafta za max. 45,68 Kč/l.
Oproti středečním limitům klesne maximální cena benzinu o 28 haléřů/l, u nafty se strop sníží o 5 haléřů/l. Pokud natankujete 50 litrů za maximální povolenou cenu, za benzin zaplatíte o 14 Kč méně a za naftu o 2,50 Kč méně než ve středu.
Nové limity budou platit po celý čtvrtek na celém území Česka. Čerpací stanice mohou prodávat i levněji. Regulace se týká běžného benzinu 95 a běžné nafty B7. Pokud stanice příslušné běžné palivo obvykle neprodává, pak se strop vztahuje na její nejlevnější aditivovanou variantu.
Maximální marže čerpacích stanic zůstává 2,50 Kč za litr. Regulace i snížení spotřební daně z nafty o 1,939 Kč za litr jsou schválené do 30. listopadu 2026. Včetně DPH daňové zvýhodnění odpovídá přibližně 2,35 Kč na litr. Dodržování cenových stropů kontroluje Specializovaný finanční úřad.
V sousedním Polsku budou ve stejný den cenové stropy nižší.
Ve čtvrtek 19. 11. 2026 bude maximální cena benzinu 95 max. 5,97 PLN/l a u nafty 7,30 PLN/l.
|Palivo
|Český strop
|Polský strop
|Rozdíl proti českému stropu
|Benzin 95
|40,22 Kč/l
|5,97 PLN/l (cca 33,06 Kč/l)
|7,16 Kč/l (17,8 %)
|Benzín 98+
|není
|6,62 PLN/L (cca 36,66 Kč/l)
|3,24 Kč/l (8,10 %) – Tank ONO
|Nafta
|45,68 Kč/l
|7,30 PLN/l (cca 40,43 Kč)
|5,25 Kč/l (11,5 %)
U 50litrové nádrže tak při tankování za cenové stropy představuje rozdíl přibližně 358 Kč u benzinu a 263 Kč u nafty. Skutečná úspora závisí na cenách konkrétních čerpacích stanic, použitém směnném kurzu a samozřejmě i nákladech na cestu.
Polsko na rozdíl od Česka reguluje také cenu benzinu 98. Ten jsme proto v tabulce porovnali s referenční cenou diskontní sítě Tank ONO.