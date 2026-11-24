České dráhy od 2. 12. 2026 přidají dva přímé spoje Pendolino mezi Prahou a Opavou. Nově pojedou ve středu z hlavního města do Opavy a ve čtvrtek zase opačně. Po prosincové změně jízdního řádu budou ČD mezi oběma městy vypravovat celkem 7 přímých vlaků týdně.
První nový středeční spoj SC 513 odjede z Prahy hlavního nádraží 2. 12. v 16:30. Ve čtvrtek 3. 12. 2026 pak vyjede z Opavy východ nový spoj SC 518 do Prahy v 10:53. Jízdenky na oba vlaky už jsou v prodeji.
Od 13. 12. 2026, kdy začne platit jízdní řád a grafikon 2027, přibude také nedělní dopolední spoj z Opavy do Prahy, který ČD oznámily už v říjnu. V neděli tak budete mít na výběr ze dvou přímých Pendolin do hlavního města. Cesta z Opavy do Prahy se má podle ČD zkrátit přibližně o 5 minut.
Přehled přímých Pendolin od 13. 12. 2026:
|Vlak
|Trasa
|Dny provozu
|Odjezd
|SC 513
|Praha hl. n. – Opava východ
|středa, čtvrtek, pátek
|16:31
|SC 518
|Opava východ – Praha hl. n.
|čtvrtek, pátek, neděle
|10:58
|SC 502
|Opava východ – Praha hl. n.
|neděle
|15:48
ČD tak postupně znovu rozšiřují spojení, které v polovině prosince 2025 zrušily. První obnovený přímý vlak z Prahy do Opavy vyjel 6. 3. 2026, v opačném směru 8. 3. 2026. Zpočátku šlo pouze o páteční cestu z Prahy a nedělní návrat. Od 4. a 5. 6. 2026 přibyly čtvrteční odjezdy z Prahy a páteční dopolední vlaky z Opavy. Spoje ČD provozují na vlastní obchodní riziko a jsou povinně místenkové.
Přímé spojení mezi Opavou a Prahou nabízí také RegioJet, a to jedním vlakem denně v každém směru.