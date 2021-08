Část komunikace s klientem u autoasistence od Directu nově obstará robot

Direct pojišťovna nově využívá v rámci asistenčních služeb pro auta také virtuálního operátora, který má proces objednání služby urychlit například v případě bouračky nebo píchlé pneumatiky.

Náš Tonda, jak jsme ho pojmenovali, se bude klientů ptát na potřebné informace, aby co nejrychleji přivolal odtahovku. Umělá inteligence pak dokáže rozpoznat, co mu klienti odpoví, uvedla mluvčí Direct pojišťovny Nela Maťašeje s tím, že podle statistik trvá nahlášení události přes robota v průměru trvá dvě až čtyři minuty, zatímco živému operátorovi to může trvat až sedm minut.

Pojišťovna nyní bude zjišťovat zpětné vazby klientů a podle toho systém ladit a po třech měsících se rozhodne, zda robota zařadí do svých služeb natrvalo.