Buřinka znovu láká na dorovnání státní podpory a bonus za velký vklad. Tentokrát do odvolání

Monika Veselíková
Dnes
Stavební spořitelna České spořitelny (Buřinka) obnovila akci pro nové klienty. Zároveň zjednodušila proces online sjednání.

Chceme ukázat, že stavební spoření může být i dnes jednoduchým a velmi atraktivním způsobem, jak si systematicky spořit a připravit se na budoucnost – ať už v souvislosti s bydlením, nebo jako nástroj pro tvorbu finanční rezervy, říká Jana Součková ze Stavební spořitelny České spořitelny.

Hlavním tahákem akce má být zdvojnásobení státní podpory. Platí, že státní podpora se počítá jako 5 % z ročního vkladu, maximálně ale 1000 Kč. Na nejvyšší možný státní příspěvek tak dosáhnete při úložce 20 000 Kč ročně. 

Dalších 1000 Kč, respektive částku odpovídající konkrétní výši státní podpory, vám pak během šestileté vázací doby připíše Buřinka. Maximálně tak od státu a spořitelny získáte 12 000 Kč za 6 let spoření. Při optimálním nastavení, tedy při vkladu 20 000 Kč ročně, dosahuje celkové roční zhodnocení až 5,3 %. To zahrnuje garantovaný úrok 2 % ročně před zdaněním, státní podporu i bonusy od Buřinky, vypočítává Součková.

Na dalších 2500 Kč pak můžete dosáhnout, pokud během prvních 5 měsíců od uzavření smlouvy naspoříte minimálně 75 000 Kč. Akce platí pro nové smlouvy o stavebním spoření sjednané od 6. února 2026 do odvolání. Na smlouvy s překlenovacím úvěrem se ovšem nabídka bonusů nevztahuje.

Zájemci, kteří se rozhodnou akci využít a zvolí online sjednání, by zároveň měli projít celým procesem snadněji – podle spořitelny ho nyní zvládnou v aplikaci George na 4 kliknutí. 

Stavební spoření v roce 2025: Spořicích smluv mírně ubylo, ale s úvěry se roztrhnul pytel

Stavební spoření v roce 2025: Spořicích smluv mírně ubylo, ale s úvěry se roztrhnul pytel

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

