Buřinka umožňuje individuální odklad splátek lidem v tísni vlivem koronavirové krize

Stavební spořitelna České spořitelny stejně jako její mateřská společnost Česká spořitelna nabízí odklad splátek svým klientům, kteří se kvůli pandemii koronaviru dostali do tíživé finanční situace. Mohou využít buďto individuální odklad splátek na 3 měsíce nebo snížení splátek na 6 měsíců, a to bez tzv. negativního záznamu v registrech dlužníků.

Současný nouzový stav, vyhlášený vládou, se negativně dotýká lidí v mnoha profesích, kteří díky tomu nemohou aktivně vykonávat svoji činnost a dostávají se do finančních problémů. Všem našim klientům, kteří se v této nelehké situaci ocitli, jsme připraveni pomoci. Aby však naše pomoc byla maximálně efektivní, je potřeba, aby s námi včas a otevřeně komunikovali, říká Libor Vošický, předseda představenstva Stavební spořitelny České spořitelny.

Odklad splátek bez záznamu v registru dlužníků, tzv. COVID restrukturalizaci, můžou získat ti, kteří nebyli v posledních 15 měsících ve zpoždění se splátkami. Jestliže jste využili od března do října 2020 odklad splátek v rámci moratoria, není to důvodem pro tzv. negativní zápis do registru dlužníků. V případě právnických osob bude záležet především na individuálním posouzení jejich finanční situace. O odklad nebo snížení splátek si můžete zažádat online.

Jak můžete žádat o odklad splátek?

Fyzické osoby mohou žádat o odklad prostřednictvím webového formuláře nebo zavolat na specializovanou +420 956 777 385. Buřinka jim může nabídnout: odklad splátek na 3 měsíce nebo snížení měsíčních splátek (až na 20% aktuální splátky, min. 500 Kč)

mohou žádat o odklad prostřednictvím webového formuláře nebo zavolat na specializovanou +420 956 777 385. Buřinka jim může nabídnout: odklad splátek na 3 měsíce nebo snížení měsíčních splátek (až na 20% aktuální splátky, min. 500 Kč) Právnické osoby (bytová družstva a SVJ) můžou žádat o individuální posouzení na email: burinka@burinka.cz nebo telefonní číslo: +420 956 772 000.

Pokud jste byli v posledních 15 měsících v prodlení se splácením nebo máte negativní záznam v registrech dlužníků, tak sice můžete získat individuální odklad splátek (a to i delší než 6 měsíců), ale budete mít záznam v registrech dlužníků.