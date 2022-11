Buřinka sníží bonus vyplácený k novým dětským smlouvám o stavebním spoření

Autor: profit

Buřinka bonus vyplácí do jednoho měsíce od sjednání smlouvy. Aby na bonus vznikl nárok, měli byste na smlouvu spořit aspoň 2 roky.

Stavební spořitelna České spořitelny (Buřinka) od listopadu sníží bonus vyplácený k nově uzavíraným dětským smlouvám. Nově přestane přiznávat bonus ve výši 3500 Kč a místo toho jeho výši sjednotí s bonusem, který vyplácí na ostatní smlouvy. I pro děti tak sjednáte stavebko s bonusem ve výši 2500 Kč. Nabídka tohoto bonusu platí do konce letošního roku.





Buřinka nové smlouvy nyní poskytuje bez poplatku za sjednání bez ohledu na to, přes který kanál smlouvu uzavřete. Kromě poboček České spořitelny nebo externích partnerů můžete novou smlouvu uzavřít také přes web Buřinky nebo v internetovém bankovnictví George.





Stavební spořitelna nyní poskytuje úrok z vkladů ve výši 2,5 % ročně.

Za správu a vedení účtu zaplatíte 325 Kč ročně. Poplatek se počítá od sjednání stavebka po dalších 12 po sobě jdoucích měsíců.

Po dvou letech spoření můžete získat úvěr ze stavebního spoření. „Klient získá nabídku na úvěr již po 2 letech spoření ve výši dvojnásobku aktuálního zůstatku na účtu,“ informoval před časem Jiří Neumann, ředitel vkladů a řízení změn.

Státní podpora činí u stavebního spoření 10 % z ročně uspořené částky, maximálně však 2000 Kč za kalendářní rok. Vázací lhůta je ze zákona 6 let. To znamená, že pokud si spoření vyberete dříve, o státní podporu přijdete. Vklady na stavebním spoření jsou ze zákona pojištěny do ekvivalentu 100 000 eur.

Za změny ve smlouvě neúčtuje Buřinka poplatek a umožňuje rychlou výplatu peněz do jednoho týdne, také bez poplatku. Zrušíte-li smlouvu předčasně před 6. rokem, neúčtuje sankční poplatek a ponechá vám naspořené úroky. O státní podporu kvůli nedodržení vázací lhůty však přijdete (zákonná sankce).