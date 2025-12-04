Měšec.cz  »  Buřinka odmění nové klienty bonusem až 8500 Kč. Ale jen když si uloží dostatečnou sumu

Buřinka odmění nové klienty bonusem až 8500 Kč. Ale jen když si uloží dostatečnou sumu

Monika Veselíková
Včera
7. 1. 25
Novým klientům, kteří uzavřou smlouvu o stavebním spoření do 31. 12. 2025, Stavební spořitelna České spořitelny zdvojnásobí státní podporu a připíše bonus za velký vklad. Musí ale splnit řadu podmínek.

Právě závěr roku bývá chvílí, kdy lidé hodnotí své finance a hledají stabilní způsob, jak je zhodnotit. Kombinace bonusu, státní podpory a garantovaného úroku dokáže nabídnout zajímavý výnos, který je i nad úrovní standardních spořicích produktů. Pokud zájemci plánují uzavřít novou smlouvu o stavebním spoření, nyní mají možnost získat všechny dostupné výhody, říká Jana Součková z Buřinky.

Jednou z těchto výhod je zdvojnásobení státní podpory. Ta se počítá jako 5 % z ročního vkladu, maximálně ale 1000 Kč. Na tisícovku od státu tedy v praxi dosáhnete při úložce 20 tis. Kč. 

Dalších 1000 Kč, nebo částku odpovídající konkrétní výši státní podpory, vám pak za roky 2025 až 2029 připíše spořitelna. V dalším roce na bonus dosáhne jen ten, kdo celým procesem sjednání smlouvy projde v online bankovnictví George, anebo je starší 65 let. Při splnění všech podmínek a maximální státní podpoře si tak můžete připsat bonus až 6000 Kč.

Bonus za velký vklad pak Buřinka připíše tomu, kdo si během 5 měsíců od uzavření smlouvy pošle na účet stavebního spoření alespoň 75 000 Kč.

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

