Buřinka odmění nové klienty bonusem až 8500 Kč. Ale jen když si uloží dostatečnou sumu

Novým klientům, kteří uzavřou smlouvu o stavebním spoření do 31. 12. 2025, Stavební spořitelna České spořitelny zdvojnásobí státní podporu a připíše bonus za velký vklad. Musí ale splnit řadu podmínek.
Právě závěr roku bývá chvílí, kdy lidé hodnotí své finance a hledají stabilní způsob, jak je zhodnotit. Kombinace bonusu, státní podpory a garantovaného úroku dokáže nabídnout zajímavý výnos, který je i nad úrovní standardních spořicích produktů. Pokud zájemci plánují uzavřít novou smlouvu o stavebním spoření, nyní mají možnost získat všechny dostupné výhody, říká Jana Součková z Buřinky.
Jednou z těchto výhod je zdvojnásobení státní podpory. Ta se počítá jako 5 % z ročního vkladu, maximálně ale 1000 Kč. Na tisícovku od státu tedy v praxi dosáhnete při úložce 20 tis. Kč.
Dalších 1000 Kč, nebo částku odpovídající konkrétní výši státní podpory, vám pak za roky 2025 až 2029 připíše spořitelna. V dalším roce na bonus dosáhne jen ten, kdo celým procesem sjednání smlouvy projde v online bankovnictví George, anebo je starší 65 let. Při splnění všech podmínek a maximální státní podpoře si tak můžete připsat bonus až 6000 Kč.
Bonus za velký vklad pak Buřinka připíše tomu, kdo si během 5 měsíců od uzavření smlouvy pošle na účet stavebního spoření alespoň 75 000 Kč.