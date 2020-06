Buřinka nabízí prémii na vstupním poplatku až do výše 2000 korun

Stavební spořitelna České spořitelny (Buřinka) nabízí od 25. června 2020 rodičům a prarodičům, kteří uzavřou smlouvu o stavebním spoření pro své dítě nebo vnuka ve věku do 22 let prémii na vstupním poplatku až do výše 2000 korun. Poplatek za uzavření smlouvy o stavebním spoření ve výši 2000 korun ale musíte zaplatit, Buřinka vám ho vrátí, až po splnění podmínek získání prémie.

Podmínky pro získání prémie:

Sjednáte smlouvu o stavebním spoření pro mladého klienta do 22 let (smlouva musí být uzavřena nejpozději den před 23. jeho narozeninami).

Nejpozději do 4 měsíců od uzavření této smlouvy vložíte na účet stavebního spoření alespoň 3000 Kč.

Následující měsíc po vložení nebo naspoření stanovené částky bude na stavební spoření připsána prémie ve výši zaplacené ceny za uzavření smlouvy, a to až do výše 2000 Kč.

Prémii můžete získat pouze k první smlouvě uzavřené během této akce.