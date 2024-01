Buřinka nabízí dotační poradenství i nový úvěr, kterým dotaci doplníte

Autor: Depositphotos

Stavební spořitelna České spořitelny spustila základní dotační bezplatné poradenství. To má spotřebitelům pomoci se lépe zorientovat v možnostech financování opatření pro snížení energetické náročnosti budov prostřednictvím státních dotací.





Bankéři na pobočkách České spořitelny klienta provedou jednoduchou energetickou kalkulačkou, která po zadání základních údajů o nemovitosti navrhne vhodná opatření. Modelace zobrazí i možnou výši dotace, kterou lze získat od státu, a jak rekonstrukci výhodně financovat, popsal Milan Pospíšil z Buřinky s tím, že zde poradí, které informace je potřeba uvést do žádosti o dotaci a také vás samotnou žádostí provedou. Zájemci zde získají také kontakty na specialisty, kteří pomohou s odborným posudkem, energetickým hodnocením či technickým dozorem.





Podobné dotační poradenství rozjíždí i většina ostatních stavebních spořitelen.

Zároveň začala stavební spořitelna nabízet nový Úvěr od Buřinky pro budoucnost. Klienti jej budou moci využít pro financování úsporných rekonstrukcí, úvěr bude možné kombinovat s dotací (nejde ale zatím o úvěr, který má být poskytován v rámci programu Oprav dům po babičce).

U některých dotačních programů totiž stát nevyplácí peníze předem a ne každý si může dovolit opatření financovat nejdříve z vlastní kapsy. Pro ty, kteří již dopředu vědí, že budou část úvěru splácet dotací, přichází Buřinka s novinkou. Úvěr od Buřinky pro budoucnost je nově možné kombinovat s dotací, a tím si snížit splátku hned od začátku splácení, vysvětlil Pospíšil.

V rámci pořízení úsporných opatření proto podle něj nejprve zažádá klient o státní dotaci a zjistí, jak vysokou částku obdrží. Pokud se rozhodne, že celou dotaci nebo její část použije jako mimořádnou splátku úvěru a zaváže se k tomu, bude mu měsíční splátka už od začátku splácení vypočtena stejně nízká, jako by už dotaci použil. Peníze z úvěru obdrží v tomto případě poté, co Buřince pošle akceptaci dotace. Vyplacenou dotaci pak dle závazku použije jako mimořádnou splátku. Musí tak učinit nejpozději do 18 měsíců od schválení úvěru.