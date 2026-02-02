Buřinka dočasně zlevní úvěry. Kdo stihne sjednat do konce dubna, získá výhodnější sazbu

Stavební spořitelna České spořitelny láká zájemce o úvěr na speciální akci: při sjednání do 30. dubna 2026 sníží úrokovou sazbu o 0,2 %.
Snížení úrokové sazby se vztahuje na všechny nově sjednané úvěry v období od 30. ledna do 30. dubna 2026. Snížená úroková sazba vám poté zůstane po celou dobu splácení úvěru. Úvěr na rekonstrukci či úvěr bez nutnosti jištění nemovitostí Buřinka nyní nabízí s úrokovou sazbou od 5,59 % p. a., u půjčky na rekonstrukci zaměřenou na úspornější bydlení lze pak dosáhnout ještě na slevu 0,5 %.
Věříme, že nižší úroková sazba u úvěrů na bydlení může domácnostem pomoci rozhodnout se pro rekonstrukci, kterou zvažují nebo dlouho odkládají, říká Milan Pospíšil, manažer úvěrů ze Stavební spořitelny České spořitelny.
Právě o úvěry na bydlení poskytované stavebními spořitelnami je v poslední době velký zájem. Podle údajů Asociace českých stavebních spořitelen (AČSS) spořitelny v loňském roce poskytly úvěry v celkové výši 67,2 miliardy korun, což představuje meziroční nárůst o 30,4 % oproti předchozímu roku.
Z toho 58 % tvořily nezajištěné úvěry, kterých stavební spořitelny v roce 2025 poskytly na 44 132 v celkovém objemu 38,8 miliardy korun. Nejčastěji šlo o rekonstrukce bytů a rodinných domů a investice do energeticky úsporných opatření, jako je zateplení, výměna oken, modernizace vytápění či instalace solárních systémů.