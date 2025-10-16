Brzy se bude měnit čas. Kdy a jak přetočit hodiny?

Obecně platí, že na území EU se čas mění vždy poslední neděli v březnu a v říjnu.
V noci 26. října dojde opět ke změně času. Tentokrát přejdeme na zimní čas. Znamená to, že ve 3:00 ráno posunou o 60 minut zpět a podle nového času budou zase 2:00. Danou noc tedy dostaneme hodinu k dobru a i když vstaneme na stejný čas jako obvykle, budeme mít naspáno o 60 minut více. Obecně budeme během zimního času tedy vstávat později a analogicky i chodit spát později (samozřejmě pokud nezměníme svou rutinu).
Obvykle je dnes nutné posouvat čas už jen na analogických přístrojích nebo například ve starších autech. Ty digitální většinou umí změnit čas v dané datum automaticky.
Zpět na letní čas budeme posouvat hodiny v neděli 29. března 2026, kdy ve 2:00 přejde čas o hodinu dopředu a bude 3:00. Tato noc bude tedy o hodinu kratší a my si budeme v rámci letního času zvykat na vstávání o hodinu dříve.
V minulosti bylo střídání času zavedeno kvůli snaze ušetřit energii tím, že se více přizpůsobíme přirozenému vývoji denního světla, kdy s nadcházejícím podzimem vychází Slunce déle. Výraznější finanční benefity se ale v minulosti neprokázaly.
I proto už se na úrovni Evropské unie, která přistupuje ke změně času jednotně, dlouhé roky debatovalo o zrušení střídání času a na jaře 2019 byl plán skutečně schválen. Konečně datum změny však bylo odloženo, například kvůli neshodám nad tím, zda by měl po změně zůstat trvale nestavený zimní nebo naopak letní čas.