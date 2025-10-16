Měšec.cz  »  Brzy se bude měnit čas. Kdy a jak přetočit hodiny?

Brzy se bude měnit čas. Kdy a jak přetočit hodiny?

Gabriela Hájková
Dnes
29.1.25 /5x/ Čas, lhůta, termín, pozdě, hodinky Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Ilustrační obrázek

Obecně platí, že na území EU se čas mění vždy poslední neděli v březnu a v říjnu. 

V noci 26. října dojde opět ke změně času. Tentokrát přejdeme na zimní čas. Znamená to, že ve 3:00 ráno posunou o 60 minut zpět a podle nového času budou zase 2:00. Danou noc tedy dostaneme hodinu k dobru a i když vstaneme na stejný čas jako obvykle, budeme mít naspáno o 60 minut více. Obecně budeme během zimního času tedy vstávat později a analogicky i chodit spát později (samozřejmě pokud nezměníme svou rutinu). 

Obvykle je dnes nutné posouvat čas už jen na analogických přístrojích nebo například ve starších autech. Ty digitální většinou umí změnit čas v dané datum automaticky.

Zpět na letní čas budeme posouvat hodiny v neděli 29. března 2026, kdy ve 2:00 přejde čas o hodinu dopředu a bude 3:00. Tato noc bude tedy o hodinu kratší a my si budeme v rámci letního času zvykat na vstávání o hodinu dříve.

V minulosti bylo střídání času zavedeno kvůli snaze ušetřit energii tím, že se více přizpůsobíme přirozenému vývoji denního světla, kdy s nadcházejícím podzimem vychází Slunce déle. Výraznější finanční benefity se ale v minulosti neprokázaly. 

I proto už se na úrovni Evropské unie, která přistupuje ke změně času jednotně, dlouhé roky debatovalo o zrušení střídání času a na jaře 2019 byl plán skutečně schválen. Konečně datum změny však bylo odloženo, například kvůli neshodám nad tím, zda by měl po změně zůstat trvale nestavený zimní nebo naopak letní čas. 

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Gabriela Hájková

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

