Bouračka.cz funguje už rok. Řidiči přes ni řešili přes 27 tisíc dopravních nehod

Pokud při dopravní nehodě nedojde ke zranění a škoda nepřekročí 200 tis. Kč, není nutné volat na místo policii. Přibližně každá pátá dopravní nehoda, u které není nutná přítomnost Policie ČR, se přitom dnes řeší prostřednictvím aplikace Bouračka České kanceláře pojistitelů. Jak konkrétně vám může pomoci?
Dopravní nehoda patří mezi situace, které jsou pro řidiče často stresující. Cílem webové aplikace Bouračka.cz je, provést účastníky nehody celým procesem co nejjednodušeji a zkrátit čas, který je standardně potřebný k sepsání klasického papírového formuláře.
Bouračka funguje jako webový formulář, takže není nutné si instalovat žádnou aplikaci. Pro vyplnění záznamu o nehodě pomocí Bouračky je ale nutné mít chytrý telefon s přístupem na internet. V praxi stačí, aby ho měl jen jeden z účastníků nehody. Druhý účastník pak potvrdí správnost údajů pomocí kódu, který dostane v SMS.
Samotné online sepsání záznamu probíhá následovně:
- naskenujete občanské průkazy,
- vyfotíte SPZky – aplikace si sama načte veškeré údaje z registru vozidel a doplní i údaje o pojištění,
- vyfotíte poškození vozidel,
- označíte místa střetu,
- vlastními slovy popíšete poškození a to, jak k nehodě došlo.
Správnost údajů pak oba řidiči potvrdí SMSkou a záznam obdrží na email. Kopii záznamu dostanou také příslušné pojišťovny. Pokud ale budete chtít uplatňovat právo na pojistné plnění, je podle ČKP nutné pojišťovně škodu nahlásit a předat jí elektronickou verzi záznamu v PDF.
Průměrná doba vyplnění elektronického záznamu dělá podle ČKP 23 minut. Víc než polovinu všech hlášení (53 %) řidiči dokončí do 20 minut a dalších 29 % zvládne celý proces během půl hodiny.
Digitalizace v pojišťovnictví má největší význam tam, kde lidem zjednodušuje konkrétní životní situace. U dopravních nehod je důležité, aby technologie nekomplikovala už tak náročný okamžik, ale naopak pomohla řidičům rychle se zorientovat a vyřídit potřebné kroky. Díky tomu mohou místo nehody opustit dříve, což šetří čas a zároveň přispívá ke snížení rizika vzniku dalších, takzvaných sekundárních nehod. Právě na tomto principu chceme digitální služby dál rozvíjet, říká Jan Matoušek, ředitel České kanceláře pojistitelů.
Od letošního jara je také zpřístupněná DEMO verze Bouračky, díky které si můžete celý proces zkusit nanečisto ještě předtím, než se dostanete do skutečné stresové situace.