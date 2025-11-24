Měšec.cz  »  Blíží se termín druhé splátky daně z nemovitosti. O odklad nebo rozložení požádejte co nejdříve

Blíží se termín druhé splátky daně z nemovitosti. O odklad nebo rozložení požádejte co nejdříve

Monika Veselíková
Včera
přidejte názor

Sdílet

2.7.25 /2x/ Nemovitost, dům, prodej nemovitosti Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed

Druhá splátka daně z nemovitých věcí za rok 2025 je splatná již za týden, v pondělí 1. prosince. Tento termín se týká všech vlastníků nemovitosti, kteří musí platit daň 5000 Kč a vyšší a dosud ji nemají uhrazenou v plné výši.

V České republice je evidováno přibližně 4,2 mil. poplatníků daně z nemovitých věcí. Informace o tom, kolik přesně mají na dani zaplatit a jaké jsou termíny splatnosti, přitom měli všichni poplatníci dostat už na jaře poštou nebo prostřednictvím datovky.

Co čekat, když pošťák donese obálku s barevným pruhem? Projděte si, co jednotlivé barvy značí Přečtěte si také:

Co čekat, když pošťák donese obálku s barevným pruhem? Projděte si, co jednotlivé barvy značí

Poplatníkům doporučujeme pečlivě zkontrolovat údaje uvedené v rozhodnutí, zejména výši daně, variabilní symbol a číslo účtu finančního úřadu, aby platba proběhla bez problémů, radí Jana Melicharová, daňová poradkyně společnosti KODAP.

Současně je možné požádat finanční úřad ještě před termínem 1. prosince o odklad nebo rozložení platby na menší částky. Domluvu s úřadem ale nenechávejte na poslední chvíli.

Když totiž splátku neuhradíte včas, začnou vám nabíhat úroky z prodlení. Proto je lepší řešit situaci s úřadem dopředu, upozorňuje Melicharová s tím, že k žádosti o odklad nebo rozložení splátky je vhodné doložit případné ekonomické důvody, aby finanční úřad mohl žádost včas schválit.

Žádost je možné podat například prostřednictvím webové aplikace, osobně nebo písemně, přičemž pro podání takzvané žádosti o povolení posečkání není žádný oficiální formulář. FS odkazuje alespoň na informační leták, kde si můžete vzor této žádosti prohlédnout.

Daň z nemovitých věcí lze platit:

  • v hotovosti prostřednictvím poskytovatele platebních služeb, 
  • poštovní poukázkou na příslušný účet správce daně, 
  • v pokladně finančního úřadu nebo územního pracoviště, 
  • bezhotovostním převodem z účtu na příslušný účet správce daně (konkrétní čísla účtů najdete na webu FS).
Jak se bude platit daň z nemovitých věcí příští rok? Řada měst už schválila změny Přečtěte si také:

Jak se bude platit daň z nemovitých věcí příští rok? Řada měst už schválila změny

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

Témata:

Kvíz týdne

Falešné slevy, obcházení pravidel. Poznáte, když vás e-shop tahá za nos?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Dále u nás najdete

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Steam nabídne herní počítač, ovladač a VR headset

Bitcoinová královna dostala 11 let za miliardové podvody

Vyšetření žil nebolí. Hlavně ho neodkládejte, problém nezmizí

ChatGPT rozšiřuje prostor pro spolupráci

Daniela práce baví i nabíjí. Jeho vášeň pro stěhování táhne celý tým

Zadýchávala jsem se, říká Petra Hřebíčková o své nemoci plic

Digitální pracoviště budoucnosti: Bez AI a DEX se už neobejdete

T-Mobile má 6,6 milionu zákazníků, spotřebují čím dál víc dat

Na oční bychom měli jít nejpozději ve čtyřiceti

iPhone a Android umí konečně sdílet obrázky nablízko

Čeho se děti nejvíc bojí v online světě?

Odpovědnost za rozhodnutí zůstává na lidech AI navzdory

Prevence rakoviny slinivky odhalila už tři nádory

Narozen v 70. letech, diagnóza mrtvice. Případů přibývá

Kratom už se nesmí prodávat ve večerkách

Dva nové léky na Alzheimera, mají však dost vedlejších účinků

Pozor na ClickFix, tento malware skoro nic nezastaví

Z třinácti plánovaných daňových změn je deset nesmyslných

Změní se lhůty pro přihlašování zaměstnanců do evidence

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).