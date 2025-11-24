Měšec.cz  »  Blíží se termín druhé splátky daně z nemovitosti. O odklad nebo rozložení požádejte co nejdříve

Blíží se termín druhé splátky daně z nemovitosti. O odklad nebo rozložení požádejte co nejdříve

Monika Veselíková
Dnes
2.7.25 /2x/ Nemovitost, dům, prodej nemovitosti Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed

Druhá splátka daně z nemovitých věcí za rok 2025 je splatná již za týden, v pondělí 1. prosince. Tento termín se týká všech vlastníků nemovitosti, kteří musí platit daň 5000 Kč a vyšší a dosud ji nemají uhrazenou v plné výši.

V České republice je evidováno přibližně 4,2 mil. poplatníků daně z nemovitých věcí. Informace o tom, kolik přesně mají na dani zaplatit a jaké jsou termíny splatnosti, přitom měli všichni poplatníci dostat už na jaře poštou nebo prostřednictvím datovky.

Poplatníkům doporučujeme pečlivě zkontrolovat údaje uvedené v rozhodnutí, zejména výši daně, variabilní symbol a číslo účtu finančního úřadu, aby platba proběhla bez problémů, radí Jana Melicharová, daňová poradkyně společnosti KODAP.

Současně je možné požádat finanční úřad ještě před termínem 1. prosince o odklad nebo rozložení platby na menší částky. Domluvu s úřadem ale nenechávejte na poslední chvíli.

Když totiž splátku neuhradíte včas, začnou vám nabíhat úroky z prodlení. Proto je lepší řešit situaci s úřadem dopředu, upozorňuje Melicharová s tím, že k žádosti o odklad nebo rozložení splátky je vhodné doložit případné ekonomické důvody, aby finanční úřad mohl žádost včas schválit.

Žádost je možné podat například prostřednictvím webové aplikace, osobně nebo písemně, přičemž pro podání takzvané žádosti o povolení posečkání není žádný oficiální formulář. FS odkazuje alespoň na informační leták, kde si můžete vzor této žádosti prohlédnout.

Daň z nemovitých věcí lze platit:

  • v hotovosti prostřednictvím poskytovatele platebních služeb, 
  • poštovní poukázkou na příslušný účet správce daně, 
  • v pokladně finančního úřadu nebo územního pracoviště, 
  • bezhotovostním převodem z účtu na příslušný účet správce daně (konkrétní čísla účtů najdete na webu FS).
