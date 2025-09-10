Měšec.cz  »  Billa ve vybraných městech doručí nákup do jedné hodiny domů. V rámci akce nabízí i slevu

Billa ve vybraných městech doručí nákup do jedné hodiny domů. V rámci akce nabízí i slevu

Gabriela Hájková
Včera
17.2.25 3*/kurýr, balík, doručení, zlost Autor: Depositphotos, podle licence: Rights Managed
Ilustrační obrázek

Síť prodejen Billa v některých městech zavádí doručení objednávek domů do jedné hodiny. Novinka vychází ze spolupráce s dovážkovou službou foodora a funguje v Českých Budějovicích, Ústí nad Labem a v Pardubicích. 

V rámci služby je zákazníkům dostupná kompletní nabídka potravin, včetně slev, které se poskytují na prodejně. Objednané zboží chystají zaměstnanci Billy, foodora zajišťuje dovážku do 60 minut od objednání.  

U příležitosti spuštění provozu služby v daných městech mohou zákazníci využít zároveň speciální akci: slevu 250 Kč na první nákup při objednávce přes aplikaci v hodnotě nad 499 Kč. Stávající zákazníci, kteří už přes aplikaci objednávají, mají do konce září dopravu objednávky bez poplatku (výši poplatku za dovážku zjišťujeme).

Svou službu rozvážky nákupů do domu rozšiřuje také řetězec prodejen Penny. Ten ve vybraných městech – také přes službu foodora – doručuje nákupy do domu zhruba do 45 minut. Naposledy tuto službu rozšířil do Ostravy a Olomouce. Kromě toho je ale možné si u tohoto řetězce objednat nákup domů přes dovážkovou službu Wolt v dalších 24 městech.

Penny rozšiřuje nabídku rozvozu nákupu domů do dalších měst. Kolik služba stojí?

Penny rozšiřuje nabídku rozvozu nákupu domů do dalších měst. Kolik služba stojí?

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

