Měšec.cz  »  Billa ve vybraných městech doručí nákup do jedné hodiny domů. V rámci akce nabízí i slevu

Billa ve vybraných městech doručí nákup do jedné hodiny domů. V rámci akce nabízí i slevu

Gabriela Hájková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

17.2.25 3*/kurýr, balík, doručení, zlost Autor: Depositphotos, podle licence: Rights Managed
Ilustrační obrázek

Síť prodejen Billa v některých městech zavádí doručení objednávek domů do jedné hodiny. Novinka vychází ze spolupráce s dovážkovou službou foodora a funguje v Českých Budějovicích, Ústí nad Labem a v Pardubicích. 

V rámci služby je zákazníkům dostupná kompletní nabídka potravin, včetně slev, které se poskytují na prodejně. Objednané zboží chystají zaměstnanci Billy, foodora zajišťuje dovážku do 60 minut od objednání.  

U příležitosti spuštění provozu služby v daných městech mohou zákazníci využít zároveň speciální akci: slevu 250 Kč na první nákup při objednávce přes aplikaci v hodnotě nad 499 Kč. Stávající zákazníci, kteří už přes aplikaci objednávají, mají do konce září dopravu objednávky bez poplatku (výši poplatku za dovážku zjišťujeme).

Svou službu rozvážky nákupů do domu rozšiřuje také řetězec prodejen Penny. Ten ve vybraných městech – také přes službu foodora – doručuje nákupy do domu zhruba do 45 minut. Naposledy tuto službu rozšířil do Ostravy a Olomouce. Kromě toho je ale možné si u tohoto řetězce objednat nákup domů přes dovážkovou službu Wolt v dalších 24 městech.

Penny rozšiřuje nabídku rozvozu nákupu domů do dalších měst. Kolik služba stojí? Přečtěte si také:

Penny rozšiřuje nabídku rozvozu nákupu domů do dalších měst. Kolik služba stojí?

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Gabriela Hájková

Gabriela Hájková

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

Témata:

Nejžádanější

Kvíz týdne

Když se místo na banány stála fronta na burgery. Jaký byl příchod světových značek do Česka?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Aktuální kurzovní lístek - dne 10. 9. 2025

Dále u nás najdete

Kdo nemusí hradit školkovné a poplatky za školní družinu?

Půjčovny elektrokol jedou. Kolik stojí den v sedle?

Kralupská Dekonta vyvinula linku na recyklaci vysloužilých solárů

Zlaté české ručičky: Tito podnikatelé umí víc než jen tvořit

Které nemovitosti zlevňují? A jsou už sazby hypoték na dně?

STAN: Chceme základní slevu na dani převádět do bonusu

Vibe coding: AI převrací vývoj software, firmy loví specialisty

Spoření v září: Kam bezpečně s penězi? Přehled nabídek

Přibývá čtyřicátníků se žloutenkou A, nemoc se šíří dotekem

Polovina e-shopů nekomunikuje s potenciálními zákazníky

Microsoft sílu nových AI modelů MAI-Voice-1 a MAI-1 Preview

Čipy pro AI: Raketový nástup a ještě slibnější budoucnost

Legendární Amiga 1200 byla královnou počátku 90. let

Ledová káva z plechovky v testech většinou propadla

I mužům rostou prsa. Na začátku mohou potíž zmírnit léky

Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Vzroste i ta minimální

Od října se proti chřipce bude očkovat i v několika lékárnách

Bez vaření do mrazáku? Chyby, kterým se při sběru hub vyhněte

Daňový rozdíl mezi krátkodobým a dlouhodobým nájmem

SPD: Daň z nemovitostí je nemravná, měla by být zrušena

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).