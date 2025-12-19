Měšec.cz  »  BILLA rozdává slevu k vánočnímu nákupu. Má to ale podmínky

BILLA rozdává slevu k vánočnímu nákupu. Má to ale podmínky

Monika Veselíková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Nová prodejna BILLA Autor: BILLA
Ilustrační obrázek

V supermarketech BILLA lze od tohoto týdne získat 7% slevu za každý nákup v minimální hodnotě 700 Kč. Sleva je automaticky vytištěná na účtence, nezapomeňte si ji proto brát.

Slevový kupón dostanete, pokud v období od 17. do 31. prosince 2025 nakoupíte v kamenných prodejnách BILLA v hodnotě nad 700 Kč a při placení načtete svou BILLA klub kartu. 

Po splnění těchto podmínek automaticky získáte slevový kupón na 7% slevu na svůj další nákup. Kupón je možné získat opakovaně, uplatnit ho musíte v období od 1. do 13. ledna 2026. Slevu lze načíst na pokladnách s obsluhou i na samoobslužných pokladnách.

Sleva se vztahuje na celý další nákup bez omezení jeho hodnoty kromě vyloučeného zboží, kterým jsou dle pravidel akce tabákové výrobky, tiskoviny, dárkové karty, kupóny a zálohované obaly.

Akce platí výhradně v kamenných prodejnách BILLA, na e-shopu slevu uplatnit nepůjde. Společnost ostatně před nedávnem oznámila, že provoz e-shopu k 31. lednu 2026 ukončí. Chce se více zaměřit na spolupráci s expresními dovážkovými službami a rozšiřovat svoji pobočkovou síť.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

Témata:

Kvíz týdne

Falešné slevy, obcházení pravidel. Poznáte, když vás e-shop tahá za nos?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Dále u nás najdete

Prohlídky a testy u praktiků budou od ledna důkladnější

Brýle z drogerie se hodí jako rychlá pomoc, ale jindy mohou škodit

Záplava příspěvky vytvořených pomocí AI začíná být otravná

Jolla připravuje vlastní evropský telefon se Sailfish OS

Fiasko McDonald’s: Když AI reklama ztratí duši

Y Soft hledá vývojáře na počítačové vidění a AI

Sleva, nebo iluze? Jak e-shopy počítají ceny na Black Friday

Kde nakoupíte potraviny i na Štědrý den a kde zavřou?

Zaměstnanecké benefity 2026: Co byste měli vědět

Chytré hračky a vysavače jsou jako trojský kůň: odposlouchávají vás

U jmelí či sirek otrava nehrozí, pozor na prskavky a gelové svíčky

Brýle jako šperk, ne kompenzační pomůcka. Pavel má unikátní design

Očkování před letošní variantou chřipky chrání jen částečně

Od ledna skokově vzrostou invalidní důchody

Necháváme AI měnit svět, i když dobře víme o nebezpečích

Brnění rukou, otékání nohou. Příčinou bývá dlouhé sezení

Levně koupené máslo do mrazáku nedávejte

Na ministerstvo dopravy míří expert ze Slovenska

Inteligentní drony z Prahy létají v kouři a bez GPS

Rok 2025 nás přinutil žít s AI. Mozek ale nestíhá

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).