BILLA rozdává slevu k vánočnímu nákupu. Má to ale podmínky

V supermarketech BILLA lze od tohoto týdne získat 7% slevu za každý nákup v minimální hodnotě 700 Kč. Sleva je automaticky vytištěná na účtence, nezapomeňte si ji proto brát.
Slevový kupón dostanete, pokud v období od 17. do 31. prosince 2025 nakoupíte v kamenných prodejnách BILLA v hodnotě nad 700 Kč a při placení načtete svou BILLA klub kartu.
Po splnění těchto podmínek automaticky získáte slevový kupón na 7% slevu na svůj další nákup. Kupón je možné získat opakovaně, uplatnit ho musíte v období od 1. do 13. ledna 2026. Slevu lze načíst na pokladnách s obsluhou i na samoobslužných pokladnách.
Sleva se vztahuje na celý další nákup bez omezení jeho hodnoty kromě vyloučeného zboží, kterým jsou dle pravidel akce tabákové výrobky, tiskoviny, dárkové karty, kupóny a zálohované obaly.
Akce platí výhradně v kamenných prodejnách BILLA, na e-shopu slevu uplatnit nepůjde. Společnost ostatně před nedávnem oznámila, že provoz e-shopu k 31. lednu 2026 ukončí. Chce se více zaměřit na spolupráci s expresními dovážkovými službami a rozšiřovat svoji pobočkovou síť.