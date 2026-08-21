Měšec.cz

Billa rozdává 7% slevu na další nákup, když splníte jednu podmínku. Výhodu můžete využít opakovaně

Gabriela Hájková
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Potraviny, Billa, supermarket, jídlo Autor: BILLA, spol. s r. o.
Ilustrační foto. Obchod Billa v Čestlicích. (08/2021)
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Obchodní řetězec Billa rozdává zákazníkům, kteří jsou členy Billa klubu, slevu na příští nákup. Podmínkou je, aby výsledná částka na účtence byla vyšší než 700 Kč a aby byla při placení načtena klubová karta. Pak získají kupon na 7% slevu na příští nákup, který se vytiskne automaticky s účtenkou. Akce běží od 19. srpna do 8. září. Kupony, které je možné získávat do konce akce opakovaně, je možné využít do 15. září (opět vždy s načtením klubové karty).

Konec letních prázdnin tradičně přináší delší nákupní seznamy. Vedle běžných potravin zákazníci v tomto období pořizují také sešity, psací potřeby, svačinové boxy, lahve na pití nebo další vybavení spojené se začátkem školního roku. Nákupy tak často přesáhnou běžnou útratu, a právě tehdy mohou zákazníci díky naší nabídce získat 7% slevu na další nákup a proměnit vyšší jednorázový nákup v okamžitou úsporu při tom příštím, vysvětlila Dana Bratánková, vedoucí korporátní komunikace & Public Affairs společnosti Billa Česká republika.

Slevový kupon můžete využít u klasických i samoobslužných pokladen, není ale možné ho kombinovat s vybranými dalšími slevami a výhodami Billa klubu (5%, 10 Kč a narozeninová sleva). Nezískáte ho ani za nákup tabákových výrobků, tiskovin, dárkových karet, kupónů, za zálohované obaly a zboží z věrnostní kampaně BergHOFF. Kombinovat ho lze naopak se slevovými kupóny v aplikaci Billa. 

Kompletní pravidla akce najdete na webu společnosti Billa.

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Autor aktuality

Gabriela Hájková

Gabriela Hájková

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

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