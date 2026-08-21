Billa rozdává 7% slevu na další nákup, když splníte jednu podmínku. Výhodu můžete využít opakovaně

Obchodní řetězec Billa rozdává zákazníkům, kteří jsou členy Billa klubu, slevu na příští nákup. Podmínkou je, aby výsledná částka na účtence byla vyšší než 700 Kč a aby byla při placení načtena klubová karta. Pak získají kupon na 7% slevu na příští nákup, který se vytiskne automaticky s účtenkou. Akce běží od 19. srpna do 8. září. Kupony, které je možné získávat do konce akce opakovaně, je možné využít do 15. září (opět vždy s načtením klubové karty).
Konec letních prázdnin tradičně přináší delší nákupní seznamy. Vedle běžných potravin zákazníci v tomto období pořizují také sešity, psací potřeby, svačinové boxy, lahve na pití nebo další vybavení spojené se začátkem školního roku. Nákupy tak často přesáhnou běžnou útratu, a právě tehdy mohou zákazníci díky naší nabídce získat 7% slevu na další nákup a proměnit vyšší jednorázový nákup v okamžitou úsporu při tom příštím, vysvětlila Dana Bratánková, vedoucí korporátní komunikace & Public Affairs společnosti Billa Česká republika.
Slevový kupon můžete využít u klasických i samoobslužných pokladen, není ale možné ho kombinovat s vybranými dalšími slevami a výhodami Billa klubu (5%, 10 Kč a narozeninová sleva). Nezískáte ho ani za nákup tabákových výrobků, tiskovin, dárkových karet, kupónů, za zálohované obaly a zboží z věrnostní kampaně BergHOFF. Kombinovat ho lze naopak se slevovými kupóny v aplikaci Billa.
Kompletní pravidla akce najdete na webu společnosti Billa.