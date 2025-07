Billa denně rozdává nákupy zdarma. Mohou je získat zákazníci na prodejnách i na e-shopu

Síť prodejen Billa spouští akci Nákup zdarma, během které bude svým zákazníkům rozdávat nákupy. Podle zprávy řetězce během akce, která potrvá do 19. srpna 2025, rozdá denně až 500 nákupů. A to jak zákazníkům na kamenných prodejnách, tak i těm, co nakupují online.





Zákazník se o výhře dozví hned na pokladně nebo po dokončení objednávky prostřednictvím infolinky e-shopu. Do soutěže o nákupy je možné se zapojovat opakovaně, podmínkou je registrace v Billa klubu a pořízení nákupu do 19. srpna, na e-shopu ještě minimální výše objednávky.

Princip zapojení do soutěže je velmi jednoduchý. Zákazníci, kteří jsou členy Billa klubu, před zahájením skenování nákupu načtou svoji klubovou kartu a šťastný kupón z aplikace Billa klubu. Při placení pak v případě výhry pokladní šťastnému výherci oznámí, že získává nákup zdarma, popsala Dana Bratánková, vedoucí korporátní komunikace Public Affairs Billa ČR s tím, že na e-shopu Billa je nutné nakupovat jako přihlášený zákazník a zadat objednávku aspoň ve výši 700 Kč. Do akce jsou pak zákazníci zařazeni automaticky. V případě výhry je po dokončení objednávky zkontaktuje obchod do druhého dne prostřednictvím infolinky.

Maximální hodnota výherního nákupu může být 5000 Kč. Do hodnoty se však nezapočítávají tabákové výrobky, tiskoviny, dárkové karty, kupóny, zálohované obaly nebo předplacené karty.

Kompletní pravidla akce najdete na webu Billa.