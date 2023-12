Bič na drahé potraviny: Ceny v obchodech začíná sledovat Hlídač supermarketů

Už máte dost neustálých tvrzení supermarketů o tom, jak snižují ceny a vzápětí zase hlásí něco o plošném zdražování? Na svět přichází platforma Hlídač supermarketů, která začala na denní bázi sledovat tvrdá data o aktuální cenách, slevách a zdražení v několika supermarketech. Zatím umí porovnat ceny v Bille, Penny a Lidlu. Hlídače si povšiml náš sesterský web Podnikatel.cz, který ho prozkoumal.





Český projekt vychází z otevřeného kódu rakouského programátora Mario Zechnera, kterého zaujal rozhovor s rakouským ministrem v rádiu. Ministr se zmínil, že by měl ráda srovnavač cen v hypermarketech. Rakouské vládě by trvalo měsíce, než by takový projekt zrealizovala, a tak se Mario pustil do vývoje databáze sám.





Základy byly hotové do pár hodin a vznikl projekt Heisse Preise, který po měsících provozu hlásí rekordní návštěvnost. V současné době srovnává necelých 200 tisíc položek z 10 rakouských řetězců supermarketů a čtyř v sousedním Německu a Slovinsku, uvádí web Podnikatel.cz

Právě Mariem Zechnerem se inspiroval český vývojář Miroslav Suchý, který vytvořil projekt Hlídač supermarketů.

Ten v současné době nabízí srovnávání cen potravin z řetězců Billa, Lidl a Penny. Všichni si stěžují na to, jak supermarkety manipulují s cenami, historická a tvrdá data přitom v ruce nikdo nemá, popsal důvod vzniku projektu Suchý.

Principy, jak Hlídač supermarketů funguje, si můžete přečíst níže v odkazu na uvedený článek.