Měšec.cz

Benzin v pátek zlevní pod 45 korun za litr. Nafta naopak zdraží

Dalibor Z. Chvátal
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OMV, čerpací stanice, PHM Autor: OMV Aktiengesellschaft
Ilustrační fotografie. Čerpací stanice OMV. (06/2024)
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Ministerstvo financí zveřejnilo nové maximální ceny pohonných hmot pro pátek 23. 10. 2026. Cenový strop u benzinu Natural 95 klesne proti čtvrtku o 25 haléřů na 44,94 Kč/l. Nafta naopak mírně zdraží, maximální povolená cena vzroste o 10 haléřů na 48,70 Kč/l.

Při natankování 50 litrů benzinu tak můžete oproti čtvrtečnímu cenovému maximu ušetřit 12,50 Kč. Za stejné množství nafty naopak zaplatíte o 5 Kč více.

Nové cenové stropy budou platit v pátek 23. 10. 2026 od 00:00 do 24:00 hodin. Jde o maximální povolené ceny, nikoli o ceny, které musí čerpací stanice účtovat. Prodejci samozřejmě mohou nabízet pohonné hmoty levněji.

Stát obnovil regulaci cen pohonných hmot od 1. 10. 2026 kvůli konfliktu na Blízkém východě a tlaku na růst cen ropy. Opatření má zatím platit do konce října. Současně byla snížena spotřební daň z nafty o 1,939 Kč na litr, což včetně DPH představuje 2,35 Kč.

Regulace se vztahuje pouze na běžná, ale ne už prémiová paliva. Maximální marže čerpacích stanic je 2,50 Kč na litr. Dodržování cenových stropů kontroluje Specializovaný finanční úřad.

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Autor aktuality

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

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