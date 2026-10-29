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Benzin v pátek zlevní, nafta dál zdražuje. Rozdíl v cenách obou paliv se prohlubuje

Dalibor Z. Chvátal
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Čerpací stanice, PHM Autor: Dalibor Z. Chvátal
Ilustrační fotografie. Čerpací stanice KM-Prona, Grmelova, Ostrava. (20. 09. 2026)
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Ministerstvo financí zveřejnilo nové maximální ceny pohonných hmot, které budou platit v pátek 30. 10. 2026. Cenový strop u benzinu Natural 95 klesne oproti čtvrtku o 19 haléřů na 44,26 Kč/l. U nafty naopak vzroste o 23 haléřů na 49,69 Kč/l.

Při natankování 50 l benzinu tak oproti čtvrtečnímu cenovému maximu ušetříte 9,50 Kč. Za stejné množství nafty si naopak připlatíte 11,50 Kč. Rozdíl mezi maximálními cenami obou paliv se tak zvýší na 5,43 Kč/l.

Nové cenové stropy budou platit od pátku 30. 10. 2026 od 00:00 do 24:00 hodin. Jde o maximální povolené ceny, nikoli o částky, které musí čerpací stanice účtovat. Pohonné hmoty mohou prodávat i levněji.

Stát obnovil regulaci cen pohonných hmot od 1. října 2026 kvůli konfliktu na Blízkém východě a tlaku na růst cen ropy. Vláda následně rozhodla o prodloužení regulace až do 30. listopadu 2026. Do stejného data zůstává v platnosti také snížená spotřební daň z nafty, která je nižší o 1,939 Kč/l (včetně DPH jde o 2,35 Kč).

Regulace se vztahuje pouze na běžná, nikoli prémiová paliva. Maximální marže čerpacích stanic je stanovena na 2,50 Kč/l. Dodržování cenových stropů kontroluje Specializovaný finanční úřad.

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Autor aktuality

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

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