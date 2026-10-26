Benzin od úterý zlevní, nafta naopak zdraží. Cenové stropy zůstanou i v listopadu

Ministerstvo financí zveřejnilo nové maximální ceny pohonných hmot, které budou platit v úterý 27. 10. 2026. Cenový strop u benzinu Natural 95 klesne oproti předchozím třem dnům o 8 haléřů na 44,47 Kč/l. U nafty naopak vzroste o 27 haléřů na 48,96 Kč/l.
Při natankování 50 litrů benzinu tak oproti dosavadnímu cenovému maximu ušetříte 4 Kč. U stejného množství nafty si naopak připlatíte 13,50 Kč.
Nové cenové stropy budou platit od úterý 27. 10. 2026 od 00:00 do 24:00 hodin. Jde o maximální povolené ceny, nikoli o částky, za které musí čerpací stanice paliva prodávat. Mohou je tedy nabízet i levněji.
Regulace se vztahuje pouze na běžná, nikoli prémiová paliva. Maximální marže čerpacích stanic je stanovena na 2,50 Kč/l.
Regulace cen pohonných hmot navíc potrvá déle, než se původně plánovalo, protože vláda dnes rozhodla o jejím prodloužení až do 30. 11. 2026. Stejně dlouho zůstane v platnosti také snížená spotřební daň z nafty, která je od října nižší o 1,939 Kč/l (včetně DPH jde o 2,35 Kč).
Ministerstvo financí bude nadále každý pracovní den vyhlašovat maximální ceny pro následující den. V nepracovní dny platí naposledy vyhlášené ceny.