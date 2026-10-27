Benzin od středy mírně zlevní, nafta zdraží o 50 haléřů. Nové cenové stropy platí dva dny

Ministerstvo financí zveřejnilo nové maximální ceny pohonných hmot, které budou platit od středy 28. do čtvrtka 29. 10. 2026 včetně. Cenový strop u benzinu Natural 95 klesne oproti úterý o 2 haléře na 44,45 Kč/l. U motorové nafty naopak vzroste o 50 haléřů na 49,46 Kč/l.
Při natankování 50 l benzinu tak oproti úternímu cenovému maximu ušetříte 1 Kč Za stejné množství nafty si naopak připlatíte 25 Kč.
Nové cenové stropy budou platit od středy 28. 10. 2026 od 00:00 hodin do čtvrtku 29. 10. 2026 do 24:00 hodin. Kvůli středečnímu státnímu svátku se ceny tentokrát vyhlašují na dva dny.
Jde o maximální povolené ceny, nikoli o částky, za které musí čerpací stanice pohonné hmoty prodávat. Mohou je tedy nabízet i levněji.
Regulace se vztahuje pouze na běžná, nikoli prémiová paliva. Maximální marže čerpacích stanic je stanovena na 2,50 Kč/l. Dodržování cenových stropů kontroluje Specializovaný finanční úřad.