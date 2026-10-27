Měšec.cz

Benzin od středy mírně zlevní, nafta zdraží o 50 haléřů. Nové cenové stropy platí dva dny

Dalibor Z. Chvátal
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Čerpací stanice, PHM Autor: Dalibor Z. Chvátal
Ilustrační fotografie. Čerpací stanice MOL, Mariánskohorská, Ostrava. (20. 09. 2026)
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Ministerstvo financí zveřejnilo nové maximální ceny pohonných hmot, které budou platit od středy 28. do čtvrtka 29. 10. 2026 včetně. Cenový strop u benzinu Natural 95 klesne oproti úterý o 2 haléře na 44,45 Kč/l. U motorové nafty naopak vzroste o 50 haléřů na 49,46 Kč/l.

Při natankování 50 l benzinu tak oproti úternímu cenovému maximu ušetříte 1 Kč Za stejné množství nafty si naopak připlatíte 25 Kč.

Nové cenové stropy budou platit od středy 28. 10. 2026 od 00:00 hodin do čtvrtku 29. 10. 2026 do 24:00 hodin. Kvůli středečnímu státnímu svátku se ceny tentokrát vyhlašují na dva dny.

Jde o maximální povolené ceny, nikoli o částky, za které musí čerpací stanice pohonné hmoty prodávat. Mohou je tedy nabízet i levněji.

Regulace se vztahuje pouze na běžná, nikoli prémiová paliva. Maximální marže čerpacích stanic je stanovena na 2,50 Kč/l. Dodržování cenových stropů kontroluje Specializovaný finanční úřad.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

Témata:

Kvíz týdne

Za co utrácejí hrdinové českých filmů? Otestujte se v kvízu
1/12 otázek
Spustit kvíz


Nejžádanější na měšec.cz

ONLINE ŠKOLENÍ: EET 2.0 v praxi se záznamem v ceně
VÍC INFO
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).