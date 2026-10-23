Benzín od soboty výrazně zlevní. Nižší cenový strop vydrží až do pondělí

Ministerstvo financí zveřejnilo nové maximální ceny pohonných hmot pro období od soboty 24. do pondělí 26. října 2026 včetně. Cenový strop u benzinu Natural 95 klesne proti pátku o 39 haléřů na 44,55 Kč/l. U motorové nafty se maximální povolená cena sníží o jeden haléř na 48,69 Kč/l.
Při natankování 50 litrů benzinu tak oproti pátečnímu cenovému maximu ušetříte 19,50 Kč. U stejného množství nafty bude rozdíl jen 50 haléřů.
Nové cenové stropy budou platit od soboty 24. 10 2026 od 00:00 hodin až do pondělí 26. 10. 2026 do 23:59 hodin. Jde o maximální povolené ceny, nikoli o ceny, které musí čerpací stanice účtovat. Pohonné hmoty mohou prodávat i levněji.
Stát obnovil regulaci cen pohonných hmot od 1. října 2026 kvůli konfliktu na Blízkém východě a tlaku na růst cen ropy. Opatření má zatím platit do konce října. Současně byla snížena spotřební daň z nafty o 1,939 Kč na litr, což včetně DPH představuje 2,35 Kč.
Regulace se vztahuje pouze na běžná, nikoli prémiová paliva. Maximální marže čerpacích stanic je stanovena na 2,50 Kč na litr. Dodržování cenových stropů kontroluje Specializovaný finanční úřad.