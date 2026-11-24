Ministerstvo financí zveřejnilo nové maximální ceny pohonných hmot, které budou platit ve středu 25. listopadu 2026. Benzin 95 bude za max. 39,11 Kč/l a nafta za max. 43,54 Kč/l.
Oproti úterním limitům klesne maximální cena benzínu o 22 haléřů/l, u nafty se strop sníží o 47 haléřů/l. Pokud natankujete 50 litrů za maximální povolenou cenu, za benzin zaplatíte o 11 Kč méně a za naftu o 23,50 Kč méně než v úterý.
Nové limity budou platit po celý den na celém území Česka. Čerpací stanice mohou prodávat i levněji. Regulace se týká běžného benzínu 95 a běžné nafty B7. Pokud stanice příslušné běžné palivo obvykle neprodává, pak se strop vztahuje na její nejlevnější aditivovanou variantu.
Maximální marže čerpacích stanic zůstává 2,50 Kč za litr. Regulaci i snížení spotřební daně z nafty o 1,939 Kč za litr vláda prodloužila do 31. 12. 2026. Včetně DPH daňové zvýhodnění odpovídá přibližně 2,35 Kč na litr. Dodržování cenových stropů kontroluje Specializovaný finanční úřad.
V sousedním Polsku budou ve středu 25. 11. 2026 cenové stropy nižší. Podle polského ministerstva energetiky bude benzin 95 za max. 5,84 PLN/l (cca 31,98 Kč) a nafta za max. 7,23 PLN/l (cca 39,59 Kč)
Polský ministr energetiky stanovuje maximální ceny zpravidla na jeden den. Nové limity platí od následujícího dne po zveřejnění. Před víkendem nebo svátky zůstávají v platnosti až do nejbližšího pracovního dne včetně. Úterní oznámení tak určuje ceny pro středu 25. listopadu 2026. Celá polská regulace cen paliv je zatím schválená do 31. prosince 2026.
Pro přepočet používáme kurz České národní banky z 24. listopadu 2026: 1 PLN = 5,476 Kč.
|Palivo
|Český strop
|Polský strop
|Rozdíl proti českému stropu
|Benzin 95
|39,11 Kč/l
|5,84 PLN/l (cca 31,98 Kč/l)
|7,13 Kč/l (18,2 %)
|Nafta
|43,54 Kč/l
|7,23 PLN/l (cca 39,59 Kč/l)
|3,95 Kč/l (9,1 %)
U 50litrové nádrže tak při tankování za cenové stropy představuje rozdíl přibližně 357 Kč u benzínu 95 a 197 Kč u nafty. Skutečná úspora závisí na cenách konkrétních čerpacích stanic, použitém směnném kurzu a nákladech na cestu.