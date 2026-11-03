Benzin i nafta ve středu zlevní. Ministerstvo financí snížilo maximální povolené ceny

Ministerstvo financí stanovilo nové maximální ceny pohonných hmot, které budou platit ve středu 4. 11. 2026. Litr benzinu 95 bude stát max. 43,03 Kč a naft max. 49 Kč. Oproti úterý tak cenový strop benzinu klesne o 61 haléřů a nafty o 35 haléřů.
Nové maximální ceny budou platit od středeční půlnoci po dobu 24 hodin na celém území České republiky. Vztahují se pouze na neprémiová paliva. Čerpací stanice mohou benzin i naftu prodávat levněji, stanovené hranice však nesmějí překročit.
Regulace cen pohonných hmot pokračuje také v listopadu. Vláda její prodloužení schválila 26. října 2026 v reakci na pokračující konflikt na Blízkém východě a přetrvávající problémy s dodávkami ropy.
Ministerstvo financí stanovuje maximální ceny benzinu a nafty každý pracovní den, vždy s platností pro následující den. Vychází přitom z velkoobchodních cen pohonných hmot podle referenčních ukazatelů společností ČEPRO, ORLEN a MOL a burzovních kotací Platts. K výsledné ceně připočítává regulovanou marži čerpacích stanic ve výši 2,50 Kč za litr a DPH.
Současně vláda do konce listopadu prodloužila snížení spotřební daně z motorové nafty o 1,939 Kč na litr. Po započtení DPH představuje toto opatření snížení daňového zatížení o přibližně 2,35 Kč na litr.
Dodržování cenových stropů kontroluje Specializovaný finanční úřad. Za jejich překročení mohou provozovatelům čerpacích stanic hrozit pokuty dosahující až milionů korun.