Měšec.cz

Benzin i nafta ve čtvrtek zlevní. Ministerstvo financí snížilo cenové stropy

Dalibor Z. Chvátal
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Benzin, nafta, čerpací stanice, PHM, pumpa Autor: Shutterstock
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Ministerstvo financí zveřejnilo nové maximální ceny pohonných hmot pro čtvrtek 22. 10. 2026. Cenový strop u benzinu Natural 95 klesne proti středě o 27 haléřů na 45,19 Kč/l. U motorové nafty se maximální povolená cena sníží o jeden haléř na 48,60 Kč/l.

Při natankování 50 litrů benzinu 95 tak zaplatíte o 13,50 Kč méně než při středečním maximu. U nafty je rozdíl jen 50 haléřů.

Nové ceny budou platit jen ve čtvrtek od 00:00 hod. do 23:59 hod. Jde o maximální povolené ceny, nikoli o ceny, které musí čerpací stanice účtovat.

Stát obnovil regulaci cen pohonných hmot od 1. 10. 2026 v reakci na vývoj konfliktu na Blízkém východě a rostoucí tlak na ceny ropy. Opatření má zatím platit do konce října. Součástí je také snížení spotřební daně z nafty o 1,939 Kč na litr, což včetně DPH představuje 2,35 Kč.

Cenová regulace se vztahuje pouze na běžná, ne prémiová paliva  Maximální marže čerpacích stanic je stanovena na 2,50 Kč/l a dodržování cenových stropů kontroluje Specializovaný finanční úřad.

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Autor aktuality

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

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