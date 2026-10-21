Benzin i nafta ve čtvrtek zlevní. Ministerstvo financí snížilo cenové stropy

Ministerstvo financí zveřejnilo nové maximální ceny pohonných hmot pro čtvrtek 22. 10. 2026. Cenový strop u benzinu Natural 95 klesne proti středě o 27 haléřů na 45,19 Kč/l. U motorové nafty se maximální povolená cena sníží o jeden haléř na 48,60 Kč/l.
Při natankování 50 litrů benzinu 95 tak zaplatíte o 13,50 Kč méně než při středečním maximu. U nafty je rozdíl jen 50 haléřů.
Nové ceny budou platit jen ve čtvrtek od 00:00 hod. do 23:59 hod. Jde o maximální povolené ceny, nikoli o ceny, které musí čerpací stanice účtovat.
Stát obnovil regulaci cen pohonných hmot od 1. 10. 2026 v reakci na vývoj konfliktu na Blízkém východě a rostoucí tlak na ceny ropy. Opatření má zatím platit do konce října. Součástí je také snížení spotřební daně z nafty o 1,939 Kč na litr, což včetně DPH představuje 2,35 Kč.
Cenová regulace se vztahuje pouze na běžná, ne prémiová paliva Maximální marže čerpacích stanic je stanovena na 2,50 Kč/l a dodržování cenových stropů kontroluje Specializovaný finanční úřad.