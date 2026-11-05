Benzin i nafta v pátek výrazně zlevní. Cenové stropy klesnou až o 88 haléřů

Ministerstvo financí zveřejnilo nové maximální ceny pohonných hmot, které budou platit v pátek 6. 11. 2026. Cenový strop u benzinu Natural 95 klesne oproti čtvrtku o 80 haléřů na 41,84 Kč/l. U nafty se maximální povolená cena sníží o 88 haléřů na 47,91 Kč/l.
Při natankování 50 l benzinu tak oproti čtvrtečnímu cenovému maximu ušetříte 40 Kč. U stejného množství nafty rozdíl je 44 Kč.
Nové cenové stropy budou platit od pátku 6. 11. 2026 od 00:00 do 24:00 hodin na celém území České republiky. Jde o maximální povolené ceny, ale čerpací stanice pohonné hmoty mohou prodávat i levněji.
Regulace se vztahuje pouze na běžná, ne prémiová paliva. Maximální marže čerpacích stanic je stanovena na 2,50 Kč/l. Dodržování cenových stropů kontroluje Specializovaný finanční úřad.
Stát obnovil regulaci cen pohonných hmot od 1. 10. 2026 kvůli konfliktu na Blízkém východě a tlaku na růst cen ropy. Vláda následně opatření prodloužila až do 30. 11. 2026. Do stejného data zůstává snížena také spotřební daň z nafty, a to o 1,939 Kč na litr, což včetně DPH je 2,35 Kč.