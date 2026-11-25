Ministerstvo financí zveřejnilo nová maxima u cen pohonných hmot, která budou platit ve čtvrtek 26. 11. 2026. Cenový strop u benzinu Natural 95 klesne oproti předchozímu dni z ceny 39,11 Kč/l na 38,80 Kč/l. U nafty se maximální povolená cena sníží ze 43,54 Kč/l na 43,07 Kč/l.
Oproti předchozím limitům klesne maximální cena benzinu o 31 haléřů/l, u nafty se strop sníží o 47 haléřů/l. Pokud zítra natankujete 50 l benzinu, tak můžete ušetřit 15,50 Kč. U stejného množství nafty bude rozdíl 23,50 Kč.
Nové cenové stropy budou platit ve čtvrtek 26. 11. 2026 od 00:00 do 24:00 hodin po celé ČR. Stanovené stropy jsou maximální povolenou hranicí pro cenu pohonných hmot, takže čerpací stanice je mohou prodávat i levněji. Regulace se však týká jen běžných paliv, na ceny těch prémiových se nevztahuje.
Čerpací stanice si v období cenových stropů mohou připočítat marži maximálně ve výši 2,50 Kč/l. Maximální přípustnou cenu pohonných hmot získáme jako součet:
- průměru velkoobchodních denních indexů ČEPRO, ORLEN a MOL,
- denní kotace burzovní organizace Platts (vč. platné spotřební daně)
- 2,50 Kč/l povolené marže + DPH.
Dodržování cenových stropů kontroluje Specializovaný finanční úřad.
Stát obnovil regulaci cen pohonných hmot od 1. 10. 2026 kvůli konfliktu na Blízkém východě a tlaku na růst cen ropy. Vláda opatření prodloužila až do 31.12. 2026. Do stejného data zůstává snížena také spotřební daň z nafty, a to o 1,939 Kč na litr, což včetně DPH je 2,35 Kč.