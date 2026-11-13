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Benzin a nafta o víkendu zlevní. Nové cenové stropy ale řidičům ušetří jen drobné

Ondřej Chlup
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Benzina, Orlen, čerpací stanice, benzín, nafta, auto Autor: ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.
Ilustrační fotografie. Čerpací stanice Benzina/ORLEN. (1O/2021)
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Ministerstvo financí zveřejnilo nové maximální ceny pohonných hmot, které budou platit do pondělí 16. 11. 2026. Cenový strop u benzinu Natural 95 klesne oproti pátku z ceny 40,65 Kč/l o 15 haléřů na 40,50 Kč/l. U nafty se maximální povolená cena sníží z dnešních 45,49 Kč/l o 11 haléřů na 45,38 Kč/l.

Cenové stropy pro víkend a pondělí se tak sníží velmi mírně. Pokud zítra natankujete 50 l benzinu, tak oproti čtvrtečnímu cenovému maximu ušetříte 7,50 Kč. U stejného množství nafty bude rozdíl ještě menší, a to 5,50 Kč.

Nové cenové stropy budou platit od soboty 13. 11. 2026 od 00:00 do půlnoci  v pondělí 16. 11. po celé ČR. Stanovené stropy jsou maximální povolenou hranicí pro cenu pohonných hmot, takže čerpací stanice je mohou prodávat i levněji. Regulace se však týká jen běžných paliv, na ceny těch prémiových se nevztahuje.

Čerpací stanice si v období cenových stropů mohou připočítat marži maximálně ve výši 2,50 Kč/l. Maximální přípustnou cenu pohonných hmot získáme jako součet:

  • průměru velkoobchodních denních indexů ČEPRO, ORLEN a MOL,
  • denní kotace burzovní organizace Platts (vč. platné spotřební daně)
  • 2,50 Kč/l povolené marže + DPH. 

Dodržování cenových stropů kontroluje Specializovaný finanční úřad.

Stát obnovil regulaci cen pohonných hmot od 1. 10. 2026 kvůli konfliktu na Blízkém východě a tlaku na růst cen ropy. Vláda následně opatření prodloužila až do 30. 11. 2026. Do stejného data zůstává snížena také spotřební daň z nafty, a to o 1,939 Kč na litr, což včetně DPH je 2,35 Kč.

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Autor aktuality

Ondřej Chlup

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