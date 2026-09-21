Benzin a nafta budou mít znovu cenový strop. Nafta má zlevnit o 2,35 Kč/litr

Od 1. října 2026 se znovu vrací regulace cen benzinu a nafty. Ministerstvo financí bude každý pracovní den určovat jejich maximální cenu. Současně stát na jeden měsíc sníží spotřební daň z motorové nafty. Po započtení DPH odpovídá úleva částce 2,35 Kč/l.
Vláda od 1. do 31. října 2026 znovu zavede regulaci cen pohonných hmot. Podle Ministerstva financí reaguje na růst cen spojený s vývojem na Blízkém východě a omezením dodávek ropy do evropských rafinerií.
Ministerstvo financí bude každý pracovní den stanovovat
maximální cenu benzinu a nafty pro následující den. O víkendech a svátcích zůstane v platnosti naposledy zveřejněná maximální cena.
Základem výpočtu bude 3denní klouzavý průměr velkoobchodních cen. Ministerstvo využije ceny PKN ORLEN/Unipetrol, MOL/MOLIN, ČEPRO a kotace Platts., přičemž k výsledku se přičte maximální marže 2,50 Kč/l. Prodejci PHM je samozřejmě budou moci prodávat levněji.
Oproti předchozí regulaci jde o zpřísnění, neboť ještě v červnu činila maximální marže 3 Kč/l.
Vedle cenového stropu vláda sníží také zdanění motorové nafty.
Od 1. října 2026 se na jeden měsíc promine 1,939 Kč /l spotřební daně. Efektivní sazba tak klesne z 9,95 Kč na 8,011 Kč/l, což je podle Ministerstva financí nejnižší sazba umožněná evropskými pravidly.
Protože spotřební daň je součástí základu pro výpočet DPH, odpovídá snížení daně při plném promítnutí do ceny poklesu zhruba 2,35 Kč/l nafty včetně DPH. U benzinu se spotřební daň snižovat nebude.
Ministerstvo financí odhaduje dopad tohoto opatření na veřejné rozpočty asi na 1,1 miliardy Kč.
Právním základem cenové regulace je Zákon č. 63/2026 Sb, který umožňuje kabinetu při mimořádné situaci určit maximální ceny pohonných hmot. Snížení spotřební daně se provádí hromadným prominutím části daně podle daňového řádu.