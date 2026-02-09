Letos získáme právo na pozáruční opravu. Poradíme kam zdarma s elektrozařízením, které opravit nejde

Od konce letošního července by měly členské státy EU uplatňovat nová pravidla týkající se oprav zboží s cílem podpořit opravu výrobku místo nákupu nového. Změna vychází z unijní směrnice o společných pravidlech na podporu oprav zboží. která má za cíl prodloužit životnost výrobků, omezit plýtvání surovinami, a snížit rostoucí objem elektroodpadu. Podle společnosti REMA Systém jsou právě vyhozená elektrozařízení jednou z nejrychleji rostoucích kategorií odpadu, nehledě na zbytečnou spotřebu zdrojů. Podle odhadů webu E-Waste Monitor přesáhne objem elektroodpadu do roku 2030 celosvětově 82 mil. tun ročně.
Ze zprávy vypracované pro EU při přípravě směrnice přitom vyplývá, že 40 % oslovených spotřebitelů (EU, Island a Norsko) nejčastěji mění vadný výrobek za nový, 35 % spotřebitelů dává vadný výrobek opravit a 9 % řeší problém nákupem použitého nebo renovovaného výrobku. Nákup nového zboží podle průzkumu spotřebitelé preferují i proto, že nemohou najít vhodného opraváře nebo je oprava příliš drahá.
Spotřebitelé tak v důsledku unijní směrnice získají právo požadovat po prodejci opravu výrobku, který je technicky opravitelný (může jít např. o telefon, vysavač nebo pračku) a to v přiměřené lhůtě a za přiměřenou cenu. Spotřebitelé tím mají být více motivovaní řešit rozbitý spotřebič opravou a nikoli hned nákupem nového a výrobce má změna vést k tomu, aby jejich produkty vydržely déle a bylo možné je opravit a znovu použít a aby došlo k omezení praktik vedoucích k umělému zkracování životnosti výrobků.
Vláda Petra Fialy tak loni v prosinci na své poslední schůzi schválila návrh zákona, který zavede povinnost výrobců zajistit opravu vybraných typů zboží i po uběhnutí zákonem stanovené „záruční lhůty“ nebo v situacích, na které se běžně záruka nevztahuje a garantovat zajištění náhradních dílů. Spotřebitelé by tak měli získat jistotu opravy za férových a transparentních podmínek.
Smyslem nové legislativy je prodloužit životnost výrobků a zpomalit nárůst elektroodpadu. Přesto je nutné mít na paměti, že ne všechno lze opravovat donekonečna, upozornila Denisa Krumlová, marketingová manažerka společnosti REMA Systém, s tím, že v tuto chvíli je klíčová správná recyklace.
Jak naložit s rozbitou nebo nepotřebnou elektronikou?
Pokud není možné už vadný výrobek opravit v autorizovaném servisu, u opraváře v okolí nebo se nehodí ani do žádného reuse centra, kde spotřebiče a další elektroniku opravují a následně nabízí k dalšímu využití, je důležité elektroniku správně odevzdat. Drobná elektronika (nepotřebné kabely, staré myši, sluchátka, mobily nebo adaptéry) přitom často zůstává roky po zásuvkách, až nakonec skončí ve směsném odpadu, kam nepatří.
I zdánlivě bezcenná elektronika totiž obsahuje cenné suroviny jako měď, hliník nebo třeba zlato, které je díky recyklaci možné znovu využít, zdůraznila Krumlová.
Kabely i další drobnou elektroniku můžete podle ní odevzdat ve sběrných dvorech. Nebo je možné rozbité elektrozařízení či vysloužilé baterie poslat k recyklaci do společnosti REMA. Využít k tomu můžete službu Rebalík, která umožňuje poslat zásilku bezplatně prostřednictvím Balíkovny.
Jen za rok 2024 lidé podle Krumlové do kolektivního systému společnosti REMA Systém odevzdali skoro 31,5 tisíc tun elektroodpadu. Ušetřili tím asi 24 tisíc tun primárních surovin a snížili emise oxidu uhličitého skoro o 90 tisíc tun.
Vypořádat se tu ale můžete i s většími spotřebiči, jako jsou pračky nebo myčky apod. Pro tyto účely můžete využít službu Buď líný: Stačí nashromáždit alespoň deset kilogramů elektroniky a na webu www.rema.cloud si bezplatně objednat jejich odvoz. Kurýr si pro nepotřebná zařízení přijede až k domovním dveřím, vysvětlila Krumlová s tím, že likvidace starých přístrojů tímto způsobem je rychlá a pohodlná, ale zároveň udržitelná.