Banky vylepšují spoření. Nové maximum je 4,3 %, po zdanění ale vede státní Flexi Bond

UniCredit Bank od 1. září nabídne na spořicím účtu sazbu až 4,3 % ročně. Zvýhodněná sazba zůstává podmíněná investováním a aktivním využíváním účtu – tři platby kartou měsíčně už ale nebudou stačit.
Nová maximální sazba 4,3 % ročně (dosud 3,7 % p. a.) platí pro vklady do 500 tis. Kč. Kdo chce, aby se jeho vklad touto sazbou úročil, musí jednak investovat – pravidelně přinejmenším 2000 Kč či jednorázově 50 tis. Kč – a alespoň 10× v měsíci zaplatit kartou vedenou k běžnému účtu v rámci balíčku. Dosud stačilo zaplatit kartou 3× měsíčně a podmínku investování šlo nahradit kreditním obratem na účtu alespoň 20 tis. Kč.
Jestliže investovat nechcete, můžete s úložkou do 500 tis. Kč dosáhnout na sazbu 4 % p. a., pokud k deseti platbám kartou přidáte také měsíční příchozí příjem na účet alespoň 20 000 Kč.
U vkladů v pásmu od 500 tis. Kč do 2 mil. Kč zůstává sazba na 3 % ročně. I na ni budou mít nárok klienti, kteří splní některou z investičních podmínek, nebo jim na účet přijde alespoň 20 000 Kč měsíčně a současně uskuteční minimálně deset plateb kartou za měsíc.
Účet na spoření by měl sloužit především jako bezpečná a rychle dostupná rezerva pro nenadálé výdaje. Peníze, které nepotřebujeme v krátkodobém horizontu, se vyplatí směřovat do investic. I relativně nízká, ale pravidelná částka může při dlouhém investičním horizontu sehrát významnou roli při budování majetku, říká Petr Plocek, tiskový mluvčí UniCredit Bank.
Nové sazby budou platit od 1. září 2026 pro retailové klienty UniCredit Bank v České republice. Klientům, kteří splní uvedené podmínky, budou aktivovány automaticky.
Spořicí účty během srpna vylepšily i další banky – Banka Creditas nabídla nový spořicí účet, na kterém při aktivním využívání účtu nabízí sazbu 4 % p. a. Pokud s bankou zároveň investujete, můžete využít spořicí účet s úrokem 4,25 % p. a. Ten taky dosud mezi bankami kraloval, více nabídlo pouze spořitelní družstvo Artesa. TRINITY BANK pak v srpnu zvýšila pásmo pro spoření za 4,08 % p. a.
Od pondělí 24. srpna je zároveň znovu možné objednávat novou emisi tříměsíčních státních dluhopisů. I Flexi Bond 002 stát nabízí s úrokovou sazbou 3,75 % ročně, na rozdíl od komerčních produktů se ale nedaní 15% srážkovou daní. Výnos 3,75 % by pak na spořicím účtu před zdaněním odpovídal sazbě 4,41 %. Výhodou může být i to, že u státních dluhopisů není nutné plnit žádné další podmínky a stejná sazba platí až do 3 mil. Kč, což je maximální povolená výše investice.