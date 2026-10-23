Banky vydělaly přes 130 miliard korun. Rostou ale pomaleji než ekonomika

Tuzemské banky vydělávají desítky miliard korun ročně. Podle České bankovní asociace (ČBA) však jejich zisky v porovnání s výkonem ekonomiky nerostou nijak závratně. Z jiného pohledu jsou ale banky ziskovější než před pandemií.
České banky vykázaly za období od července 2025 do června 2026 čistý zisk 130,27 mld. Kč. Podle analýzy České bankovní asociace však samotná výše zisku v miliardách je zavádějící. Významnou roli totiž hraje inflace a celkový růst ekonomiky.
V roce 2019, tedy před pandemií covidu, dosahoval roční zisk bank 91 mld. Kč a od té doby se zvýšil přibližně o 43 %. Jenže ve stejném období nominální hrubý domácí produkt vzrostl z necelých 5,9 bilionu na téměř 8,8 bilionu korun, tedy zhruba o polovinu.
Podobně rostly i mzdy.
Zatímco v roce 2019 činila průměrná mzda přibližně 34 500 Kč, v polovině letošního roku dosahovala 50 000 Kč.
V poměru k ekonomice banky rekordy netrhají
Podle statistik ČBA Monitoru představoval roční zisk bank ve druhém čtvrtletí 2026 1,49 % HDP. To odpovídá průměru z pěti let před pandemií. O rok dříve přitom dosahoval 1,55 % HDP.
Podle asociace tak za růstem bankovních zisků nestojí především vyšší čisté úrokové výnosy, nýbrž bankám de daří hlavně díky tlaku na efektivnější provoz, vyšší produktivitu a nízký podíl problémových úvěrů.
Svou roli hraje také snižování počtu zaměstnanců.
Zatímco v roce 2018 pracovalo v bankovním sektoru přibližně 42 000 lidí, dnes jich je méně než 38 000. Banky tak snížily počet zaměstnanců zhruba o desetinu.
Z pohledu kapitálu jsou ale banky ziskovější
Pohled na bankovní zisky se ovšem mění podle toho, jaký ukazatel použijeme. Zatímco v poměru k HDP jsou zisky přibližně na předpandemické úrovni, návratnost bankovního kapitálu je vyšší.
Podle dalších údajů ČBA dosáhla ve druhém čtvrtletí 2026 návratnost kapitálu Tier 1 přibližně 20,3 %, zatímco průměr za období 2015 až 2019 činil 17,4 %. Banky tedy dokážou na jednotku vlastního regulatorního kapitálu vytvářet vyšší zisk než před pandemií.
Naopak návratnost aktiv bank dosahovala 1,12 %, což je mírně pod předpandemickým průměrem 1,16 %.